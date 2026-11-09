Ryan Johansson verletzt: Preußen Münster Offensivspieler fällt lange aus

Preußen Münster Offensivspieler Ryan Johansson liegt erneut verletzt auf der Bank. Nach einem Muskelfaserriss droht das Aus vorzeitig. Details zur Verletzung und den nächsten Schritten.

Der 25-jährige Offensivspieler Ryan Johansson von Preußen Münster kann vorerst nicht wieder für die Mannschaft auf dem Feld stehen. Der Angreife mit einem aktuellen Marktwert von 350.000 Euro benötigt deutlich mehr Geduld und Heilungszeit, als zunächst prognostiziert wurde. Seine Rückkehr zu vollen Teilen bleibt damit ungewiss.

Erster Einsatz und sofortiger Ruckschlag

Die erste Halbserie verlief für den Sommer-Neuzugang vom SV Wehen Wiesbaden zunächst sehr vielversprechend. In den ersten sieben Liga-Spielen zählte der gebürtige Luxemburger mit irischem Pass zu den festen Größen im Team. Er erzielte das erste Heimtor der Saison beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Ingolstadt 04 und galt als einer der absoluten Leistungsträger der Schwarz-Weiß-Grünen. Die anfängliche Erwartungshaltung war hoch und die Integration in die Startelf schien nahtlos.

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Im frühen Oktober kam es jedoch zu einem ersten Rückschlag. In einem internen Testspiel zog sich der Power-Kicker muskuläre Probleme im Oberschenkel zu. Die damalige medizinische Prognose sprach von einer Zwangspause von rund drei Wochen. Johansson bewertete diesen ersten Ausfall damals noch relativ gelassen, da solche Verletzungen im Profifußball bekanntermaßen vorkommen und als Teil des Games betrachtet werden. Die Pause schien zunächst nur eine kurze Unterbrechung zu sein.

Neue Verletzung im Adduktoren-Bereich

Doch die Erholung sollte nicht wie geplant verlaufen. Nachdem Johansson bereits wieder voll ins Teamtraining integriert war und eigentlich gegen den MSV Duisburg zurück im Kader stehen wollte, ereignete sich ein neuer, schwerwiegender Zwischenfall. Es kam erneut zu einem Muskelfaserriss, diesmal lokalisiert im Adduktoren-Bereich. Diese Verletzung führt zu einem Ausfall auf unbestimmte Zeit und hat die Pläne des Spielers sowie des Vereins komplett durcheinandergebracht.

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Johansson selbst befürchtet nun das Schlimmste für die laufende Saison. Nach eigenen Angaben ist ein Ausfall bis zum Ende der Hinrunde nicht auszuschließen. Diese Nachricht hat den ansonsten so positiven und kämpferischen Angreifer psychologisch hart getroffen. Er gab ehrlich zu, nach der erneuten Verletzung zwei bis drei Tage in einem ziemlichen mentalen Tief durchgehangen zu sein. Die Enttäuschung über den fehlenden Einsatzwillen und die fehlende Spielpraxis wiegt schwer.

Persönliche Unterstützung und psychische Belastung

Zur Bewältigung der aktuellen Situation erhält der 1,86 Meter große Stürmer vor allem Rückhalt von seinem privaten Umfeld. Seine Freundin und seine Familie stehen ihm als feste Stützen zur Seite. Besonders sein Vater und seine Mutter, die in Spanien leben, haben spontan beschlossen, ihren geplanten Besuch zu beschleunigen. Sie werden in Kürze in Münster eintreffen, um ihrem Sohn während der Heilungsphase beiseite zu stehen und emotionale Unterstützung zu bieten.

Johansson, der nahezu fließend sechs Sprachen beherrscht, zeigte sich für diese spontane Geste sehr dankbar. Die enge Verbundenheit mit seiner Familie hilft ihm, die mentale Hürde der langen Verletzungspause zu nehmen. Es ist seine schwerste Verletzung in seiner bisherigen Profilaufbahn, die nun seine fünfte Profi-Station in Preußen Münster markiert. Zuvor war er bereits für Sevilla B, Fortuna Sittard, Freiburg II und Wiesbaden aktiv. Er verspricht jedoch, durch die Verletzung nicht unterzugehen, sondern gestärkter zurückzukehren.

Auswirkungen auf Preußen Münster und Pokalspiel

Für Preußen Münster und Chefcoach Thomas Wörle stellt der Ausfall von Ryan Johansson eine bittere Nachricht dar. Der Trainer betont, dass die schnellen Füße, die sichere Ballführung und der große Zug zum Tor des blonden Offensivspielers der aktuell schwächelnden Drittligamannschaft dringend fehlen würden. Preußen Münster liegt mit fünf Niederlagen in den letzten sieben Spielen in einer schwierigen Phase und braucht jede verfügbare Offensive Kraft. Die Abwesenheit von Johansson verschärft die Lage auf dem Feld.

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Bereits am Mittwoch, dem 11. November, um 19:30 Uhr im LVM-Stadion steht das nächste Pflichtspiel an. Im Viertelfinale des Verbandspokals trifft die Mannschaft auf den Westfalenligisten BSV Schüren. Dieser befindet sich zurzeit auf Tabellen-12 und hat aus 13 Spielen 16 Punkte gesammelt. Trotz der klaren Favoritenrolle von Preußen Münster plant Trainer Thomas Wörle, keine experimentellen Formationen zu testen. Stattdessen wird er seine stärkste Elf auflaufen lassen, um die Mannschaft weiter einzuspielen.

Johansson muss an diesem Abend auf der Tribüne zuschauen und seinen neuen Teamkollegen die Daumen drücken. Für den Spieler ist die Situation zwar ärgerlich, aber er akzeptiert die Realität seiner Verletzung. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Rehabilitation. Das Pokalspiel gegen BSV Schüren wird genutzt, um die restliche Elf zur Einheit zu formen, da Trainer Wörle große Veränderungen ausgeschlossen hat. Die Einheit der Mannschaft hat in dieser Phase höchste Priorität.