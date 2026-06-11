Ryan Johansson wechselt von SV Wehen Wiesbaden zum Preußen Münster

Ryan Johansson wechselt vom Drittliga-Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden zum Zweitliga-Absteiger Preußen Münster. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag ablösefrei und wird in Münster eine sportliche und offensive Bereicherung sein.

Ryan Johansson , ein vielseitiger Offensivmann , wechselt vom Drittliga -Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden zum Zweitliga -Absteiger Preußen Münster . Der 25-Jährige, der bereits Stationen wie Metz, München, Sevilla und Sittard durchlaufen hat, unterschreibt einen Vertrag ablösefrei.

Jan Uphues, Sportdirektor von Münster, beschreibt Johansson als spielstark, kombinationssicher und mit hoher Laufbereitschaft. In seiner Karriere hat er bereits für die U23 des FC Bayern und den SC Freiburg gespielt. Jetzt wird er in Münster die sportliche Herausforderung angen. Mit fünf Toren und fünf Vorlagen in der Bundesliga 3 und 32 Einsätzen in der abgelaufenen Saison zeigte er, dass er für Münster eine sportliche und offensive Bereicherung sein wird.

In Münster wird er sich gemeinsam mit den Fans weiterentwickeln und mithelfen, erfolgreich und attraktives Fußball zu spielen. Seine Wahlheimat Münster überzeugt ihn bereits, und er freut sich auf die Zukunft in der schönen, kleinen Stadt mit vielen Fahrrädern





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