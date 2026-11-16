Olympiasieger Ryan Regez klagt über zu einfache Pisten und zu gefährliche Sprünge. Er warnt vor Attraktivitätsverlust und droht Veranstaltern bei Unsicherheiten mit einem Rennen-Boykott.

Der Schweizer Skicross -Profi Ryan Regez übt scharfe Kritik an der aktuellen Ausrichtung des Weltcup s. Der zweifache Weltmeister und Olympiasieger warnt davor, dass die Sportart ihre Attraktivität und ihre spektakulären Elemente verliert. Regez sieht eine spürbare Veränderung in der Gestaltung der Pisten, die sich negativ auf die Qualität des Wettbewerbs auswirken kann.

Entscharfte Pisten führen zum Verlust von Schwierigkeit

Ryan Regez bemängelt, dass die Strecken im Skicross zunehmend anspruchsloser werden. Viele Pisten, auf denen die Fahrer früher weite Sprünge absolvierten, wurden abgenommen, weil die Mehrheit der Sportler zu weit flog. Diese Entscheidung schadet nicht nur Fahrern, die große Sprünge gut beherrschen, sondern beeinträchtigt auch die allgemeine Attraktivität des Sports. Regez formuliert sein Fazit sehr direkt: Er sehe den Sport aktuell als kastriert an, da große Sprünge oder schwierige Elemente nicht mehr vorkämen. Das führe zu einer anderen Fahrweise und zu einem weniger spektakulären Erlebnis für die Zuschauer. Um sich an die veränderten Pisten-Verhältnisse anzupassen, habe Regez über den Sommer fünf Kilogramm abgenommen.

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Drohender Boykott bei zu gefährlichen Bedingungen

Neben der Kritik an der zu hohen Sicherheit droht Ryan Regez den Veranstaltern des Weltcups auch mit einem Boykott, sollte die Piste zu gefährlich sein. Schon im Januar 2025 fuhr der Schweizer deshalb beim Rennen auf der Reiteralm in Österreich nicht mit. Er machte seine Position dabei eindeutig klar: Wenn die Verhältnisse den letzten Jahren ähneln, werde er das Rennen nicht bestreiten. Dies sei für ihn nicht diskutabel und stelle eine klare Grenze dar. Diese Haltung unterstreicht seinen Status als Topstar im Skicross, der bereit ist, Konsequenzen aus seiner Unzufriedenheit zu ziehen, wenn seine Standards für Fahrbarkeit und Sicherheit nicht erfüllt werden.

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Titel und Erfolg als Olympiasieger 2022

Ryan Regez zählt unbestritten zu den Topstars des Skicross-Sports und verfügt über eine beeindruckende Palmarès. Im Jahr 2022 holte er in Peking die olympische Goldmedaille und gewann im selben Jahr auch den Gesamt-Weltcup. 2025 sicherte er sich zudem den Weltmeisterschaftstitel im Einzel- und im Team-Wettbewerb. In der abgelaufenen Weltcup-Saison landete er auf Platz 14. Seine Erfahrung und seine zahlreichen Titel machen seine Kritik an der aktuellen Entwicklung der Disziplin besonders gewichtig und beachtenswert für die Zukunft des Sports.

Ausblick auf Saisonstart und Weltmeisterschaft 2026

Die Skicross-Weltcupsaison beginnt am 10. Dezember im französischen Val Thorens. Das Highlight der kommenden Saison ist die Weltmeisterschaft, die am 13. und 14. März im Montafon-Tal in Österreich stattfindet. Ryan Regez tritt dabei an der Seite deutscher Konkurrenten wie Tim Hronek an, mit dem er im Februar 2024 beim olympischen Testevent in Milano zusammen auf dem Podium stand. Beide schieden damals im Halbfinale aus. Die anstehenden Wettbewerbe werden zeigen, ob sich die Spannungen um die Pistentypen und die Sicherheit der Fahrer bis hin zu den großen Events in Val Thorens und Montafon auflösen oder vertiefen.