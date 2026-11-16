Ryan Reynolds & Hugh Jackman schreiben an Avengers: Doomsday mit

Offizielle Credits der Writers Guild of America bestätigen Ryan Reynolds und Hugh Jackman als Mitautoren von Avengers: Doomsday. Details zum Umfang der Zusammenarbeit bei Marvel Studios.

Die langjährigen Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU) erhalten konkrete Bestätigung für die Beteiligung von Ryan Reynolds und Hugh Jackman am kommenden Filmprojekt " Avengers: Doomsday". Beide Schauspieler sind offiziell als Drehbuchautoren im Eintrag der Writers Guild of America verzeichnet. Dieser Schritt markiert eine signifikante Erweiterung ihrer Rollen hinter der Kamera, auch wenn ihre genaue Rolle vor der Kamera noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Offizielle Drehbuch-Credits bei der Writers Guild

Der aktuelle Hinweis stammt direkt aus dem offiziellen Eintrag der Writers Guild of America, der US-amerikanischen Gewerkschaft der Drehbuchautoren. Dort werden Ryan Reynolds und Hugh Jackman explizit mit dem Credit "Zusätzliches literarisches Material" geführt. Diese Klassifizierung ist spezifisch und weist darauf hin, dass beide Schauspieler aktiv an der Weiterentwicklung des Drehbuchs mitgewirkt haben, ohne jedoch den Hauptcredit für die vollständige Geschichte zu beanspruchen. Stephen McFeely und Michael Waldron teilen sich den primären Credit "Geschrieben von", was die hierarchische Struktur der Autorenschaft klar definiert. Der Eintrag bestätigt somit unmissverständlich, dass Reynolds und Jackman am Film als Autoren mitgewirkt haben. Bei Jackman stellt dieser Eintrag eine Premiere dar, da dies das erste Mal ist, dass er einen derartigen Credit bei einem MCU-Projekt erhält. Die Writers Guild of America vergibt diesen Credit an Autorinnen und Autoren, die an einem Film mitgearbeitet haben, aber nicht den Hauptcredit für das Drehbuch erhalten. Dies unterstreicht die spezialisierte Natur ihrer Beiträge zum Skript.

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Spezifikität der Autorenschaft und offene Fragen

Aus dem Eintrag der Gewerkschaft geht nicht hervor, was Reynolds und Jackman genau geschrieben haben, an welchen Szenen sie beteiligt waren oder welche ihrer Beiträge im fertigen Film geblieben sind. Die offizielle Besetzung von "Avengers: Doomsday" liefert jedoch einige Möglichkeiten, in welcher Form Reynolds und Jackman am Film mitgewirkt haben könnten. Die Produktionsdetails bleiben vorerst spekulativ, da keine detaillierten Skriptausschnitte oder Szenenbeschreibungen öffentlich zugänglich sind. Es bleibt abzuwarten, ob ihre Beiträge dialoglastig sind oder strukturelle Änderungen am Plot darstellen. Die Tatsache, dass beide als "Zusätzliches literarisches Material" aufgeführt sind, deutet auf eine beratende oder überarbeitende Funktion hin, die oft von erfahrenen Darstellern genutzt wird, um ihre Figuren authentischer zu gestalten.

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Stakeholder-Positionen und filmische Zusammenhänge

Channing Tatum feierte sein langersehntes Marvel-Debüt als Gambit, was die Integration neuer und alter Charaktere in das Universum weiter vorantreibt. Zudem sind mehrere langjährige X-Men-Kollegen von Hugh Jackman wie der jüngst verstorbene Patrick Stewart, Ian McKellen und Rebecca Romijn dabei. Denkbar ist es, dass Jackman und Reynolds ihre langjährige Marvel-Erfahrung genutzt haben, um bei den Dialogen für diese Figuren auszuhelfen. Die naheliegendste Vermutung ist jedoch, dass Deadpool und Wolverine einen - wenn auch womöglich kurzen - Auftritt in "Doomsday" haben, für den die beiden am Drehbuch mitgewirkt haben. Diese Theorie wird durch die historische Dynamik der beiden Charaktere und ihre Popularität bei den Fans gestützt. Marvel Studios hat jedoch weiterhin keinen der beiden als Teil der offiziellen Besetzung im Sinne einer Schauspielrolle angekündigt. Dies lässt Raum für Interpretation, ob es sich um Cameo-Auftritte, voice-over Arbeiten oder reinen Beratungscontent handelt.

Wirkung auf das Publikum und zeitlicher Rahmen

Bis zum Kinostart am 16. Dezember bleibt die genaue Natur ihrer Beteiligung vermutlich Spekulation. Die Veröffentlichung der Drehbuchcredits bietet dennoch einen wertvollen Einblick in die Produktionsphase des Films. Nach 21 Jahren erhält das gefeierte Fantasy-Epos eine zweite Chance, die am 15. Dezember 2027 startet, dürfen wir mit den beiden fest rechnen. Schließlich ist uns das MCU noch eine Auflösung zum "Deadpool & Wolverine"-Teaser schuldig, bei dem wir gesehen haben, dass Thor (Chris Hemsworth) wegen des anscheinend im Sterben liegenden Deadpool weint. Dieser narrative Cliffhanger verbindet die Solo-Projekte direkt mit dem kommenden Avenger-Event. Die Fans warten angespannt auf die Rückkehr der beiden Ikonen, und diese offizielle Bestätigung der Drehbuchbeteiligung erhöht die Erwartungen an die Qualität der Figurenentwicklung. Die Zusammenarbeit von McFeely, Waldron, Reynolds und Jackman verspricht eine tiefere Verknüpfung der Charaktergeschichte mit der größeren MCU-Storyline. Es bleibt ein spannendes Kapitel in der langjährigen Karriere beider Schauspieler innerhalb des Marvel-Universums.