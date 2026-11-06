Ryan Reynolds plant Trainerwechsel bei AFC Wrexham: Steven Gerrard als Nachfolger im Gespräch

Nach schwachem Start der AFC Wrexham droht Trainer Phil Parkinson das Aus. Besitzer Ryan Reynolds und Steven Gerrard sind im Fokus.

Der walisische Zweitligist AFC Wrexham befindet sich in einer schwierigen Phase. Nach einem schwachen Start in die Saison plant der Besitzer und Hollywood-Star Ryan Reynolds wahrscheinlich einen strategischen Coup im Trainerbereich. Mit lediglich 17 Punkten nach 14 Spielen hat der Kultklub in der englischen Championship eine enttäuschende Performance vorgelegt.

Leistungsabfall und Platzierungen

Aufgrund der aktuellen Tabellenposition rutscht Wrexham auf Platz 16 ab. Dies ist weit entfernt von den angestrebten Aufstiegs- und Playoff-Plätzen. Ryan Reynolds ging davon aus, dass das Team in der Spielzeit 2026/27 ernsthaft um den Aufstieg in die Premier League mitspielen könnte.

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Die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen und der aktuellen sportlichen Reality ist groß. Die Fans und das Management sind zunehmend ungeduldig. Ein schneller Umschwung der Lage ist notwendig, um die Ambitionen des Klubs nicht zu gefährden.

Phil Parkinsons Zukunft fraglich

Die Zukunft von Trainer Phil Parkinson ist dadurch stark gefährdet. Er ist seit 2021 im Amt und feierte mit dem Klub mehrere erfolgreiche Aufstiege. Trotz dieser historischen Erfolge scheint der aktuelle Trend nicht mehr haltbar zu sein.

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Rob McElhenney, Mitbesitzer des Vereins, zeigt sich loyal, aber die sportliche Notwendigkeit drängt. Sollte Coach Parkinson das Ruder nicht bald herumreißen können, droht ihm das Aus. Die Loyalität der Eigentümer steht vor einer harten Bewährung.

Nachfolge im Fokus

Ein heißer Kandidat für das Traineramt ist bereits bekannt. Der 46-jährige Steven Gerrard wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Liverpool-Ikone Gerrard soll selbst Interesse daran signalisiert haben, in Wrexham anzuhuern.

Falls es zu einem Trainerwechsel kommen sollte, wäre Gerrard eine logische Wahl. Er trainierte zuletzt bis Anfang 2025 den saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq. Zuvor war er bei den Glasgow Rangers tätig.

Weitere Bewerber im Rennen

Wrexham beschäftigt sich jedoch mit mehreren Trainern parallel. Neben Gerrard stehen weitere namhafte Namen zur Diskussion. Rob Edwards, zuletzt bei Wolverhampton aktiv, gilt als interessanter Kandidat.

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Auch Steve Cooper wird im Raum genannt. Der Ex-Trainer von Bröndby Kopenhagen bringt wertvolle Erfahrung mit. Carlos Corberan ist ebenfalls als potenzieller Nachfolger im Gespräch.

Ausblick und Entscheidungsfindung

Die Vereinsführung muss nun schnell handeln. Die Situation erfordert eine klare Strategie und eine entschlossene Personalentscheidung. Der Saisonstart darf nicht weiter ausarten.

Ryan Reynolds und Rob McElhenney stehen vor einer wichtigen Weichenstellung. Sie müssen abwägen, wer die beste Lösung für die aktuelle Krise ist. Die Fans hoffen auf einen Neuanfang.

Die kommende Zeit wird zeigen, wer das Vertrauen der Eigentümer erhält. Alle Beteiligten wissen, dass die Zeit für Experimente abgelaufen ist. Der Weg zurück an die Spitze der Championship ist der einzige akzeptable Pfad.