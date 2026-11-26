Ryanair vergibt bei kostenlosem Online-Check-in keine festen Plätze mehr. Passagiere erfahren ihre Sitznummer erst kurz vor Abflug. Details zu Ausnahmen und Fristen.

Fluggäste von Ryanair stoßen bei der Reservierung ohne gebuchten Sitzplatz nun auf eine veränderte Praxis. Seit dem Wechsel zum Winterflugplan Ende Oktober gilt, dass Personen, die frühzeitig online einchecken, keinen festen Sitzplatz mehr erhalten. Die Airline teilt die Plätze per Zufallsprinzip zu, wobei die genaue Sitznummer erst etwa drei bis vier Stunden vor dem Abflug bekannt wird. Diese Umstellung betrifft vor allem Reisende, die auf eine kostenpflichtige Platzreservierung verzichten wollen.

Mechanismus der Sitzplatzvergabe

Der Kern der neuen Regelung liegt in der Verschiebung des Vergabezeitraums. Bisher wurden Sitze oft bereits beim frühen Check-in zugewiesen, was die Verfügbarkeit für andere reduzierte. Mit der aktuellen Änderung bleibt ein Großteil der Sitze länger buchbar, was der Airline zufolge Reaktionen auf Beschwerden aus der Sommersonnenzeit sein sollen. Einige Fluggäste gaben an, ihre Wunschplätze am Reisetag nicht mehr kaufen zu können, weil sie bereits durch frühe Check-ins kostenlos vergeben waren.

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Die Verteilung erfolgt weiterhin kostenlos, ist aber nicht mehr garantiert. Wer neben einem Fenster oder Gang sitzen möchte, muss darauf vertrauen, dass ein passender Platz bei der zufälligen Zuteilung übrig bleibt. Dies gilt auch für Reisende, die gemeinsam buchen, aber keine Premium-Sitzreservierung hinzugefügt haben. Die automatische Nachberverschiebung betrifft somit viele Gruppen ohne Aufpreis.

Ausnahmen und stakeholder Interessen

Eine klare Ausnahme von der Zufallsgabe gibt es für Kinder. Fluggäste von Ryanair mit Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren erhalten einen Sitzplatz neben einem Erwachsenen aus derselben Buchung, ohne dabei zusätzliche Kosten zu tragen. Diese Regelung schützt Familien vor der Unsicherheit getrennter Sitzplätze und stellt eine wichtige Komfortgarantie dar.

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Eine Sprecherin der irischen Zeitung gegenüber bestätigte die Strategieänderung. Das Hauptziel besteht darin, die Flexibilität für zahlende Kunden zu erhöhen, die ihre Plätze separat reservieren wollen. Durch die Zurückhaltung der kostenlosen Zuteilung sollen mehr Sitze im System verfügbar bleiben. Dies schafft ein attraktiveres Umfeld für diejenigen, die bereit sind, für die Garantie der Nachbarschaft oder bevorzugter Plätze zu bezahlen.

Konkrete Fristen und Konsequenzen

Der Zeitpunkt des Online-Check-ins verschiebt sich je nach Sitzstatus für die Passagiere. Wer einen vorab gebuchten Sitz hat, kann bereits 60 Tage vor dem Flug online einchecken und die Bordkarte abrufen. Ohne Reservierung öffnet sich das Zeitfenster erst 72 Stunden vor Abflug. In beiden Fällen muss der Check-in-Prozess spätestens zwei Stunden vor dem Abflug abgeschlossen sein.

Damit die Bordkarte aktualisiert wird, ist die Kenntnis der Sitznummer zum Zeitpunkt des Check-ins nicht erforderlich. Sobald der Zufallsplatz durch das System zugewiesen wurde, erscheint die Nummer automatisch auf der digitalen Bordkarte in der offiziellen App. Dies ermöglicht einen reibungslosen Ablauf, auch wenn die Platzwahl selbst erst kurz vor dem Flug stattfindet.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung. Passagiere können ihren Sitz bis zum Ende der Online-Check-in-Frist nachkaufen, sofern noch ein passender Platz verfügbar ist. Es besteht jedoch ein striktes Widerrufsverbot. Wenn Ryanair den Aufpreis erstattet wird nicht, sobald die Buchung einmal bestätigt ist. Reisende sollten diese Nicht-Erstattungspolitis im Blick behalten, um unerwartete finanzielle Verluste zu vermeiden.