Ryanair verschiebt die kostenlose Sitzplatzvergabe von 24 Stunden auf drei bis vier Stunden vor dem Abflug. Betroffene warten nun länger, was Bezahlwünsche fördern soll.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat ihre Richtlinien zur kostenlosen Zuweisung von Flugplätzen drastisch verändert. Passagiere, die sich bisher auf die freie Platzwahl verlassen konnten, stehen vor einer unangenehmen Überraschung. Seit Ende Oktober 2026, also mit dem Wechsel auf den Winterflugplan, findet die Vergabe nicht mehr wie gewohnt am Vortag statt.

Verschiebung der kostenlosen Zuweisung

Ryanair hat heimlich eine Änderung eingeführt, die bedeutet, dass Reisende nun drei bis vier Stunden vor dem Abflug warten müssen, um zu erfahren, wo sie sitzen werden. Bislang war der Sitzplatz spätestens 24 Stunden vor dem Start zugewiesen worden. Diese neue Regel gilt für alle Tickets, die keine zusätzliche Zahlung für eine vorherige Platzreservierung beinhalten. Nur wer bereit ist, mehr Geld auszugeben, erfährt seinen Platz früher.

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Strategischer Druck auf Reisende

Eine ziemlich dreiste Masche, die Passagiere unter Druck setzen könnte, doch noch für einen Wunschsitzplatz zu bezahlen. Das Check-in-Zeitfenster selbst ändert sich daran nichts: Dieses beginnt ohne Sitzplatzreservierung weiterhin 72 Stunden vor dem Start. Neu ist lediglich, dass die kostenlose Platzvergabe bei der Registrierung deutlich später erfolgt. Dies erschwert die Suche nach Alternativen erheblich, da kaum noch Zeit bleibt.

Weniger Optionen für kostenlose Sitzwünsche

Problem: Wer bisher einen unbeliebten Mittelplatz erwischte, konnte anschließend noch gegen Aufpreis einen anderen Platz buchen. Diese Möglichkeit wird jetzt deutlich erschwert. Wenige Stunden vor Abflug bleibt kaum Zeit, nach einer Alternative zu suchen. Das könnte mehr Passagiere dazu bewegen, gleich bei der Buchung für einen Wunschsitzplatz zu bezahlen, anstatt das Risiko einer ungünstigen Verteilung einzugehen.

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Rechtfertigung durch die Airline

Öffentlich bekannt wurde die Umstellung allerdings erst am Montag durch einen Bericht der "Irish Times". Die Airline verteidigt die neue Vorgehensweise mit Verweis auf Kundenzufriedenheit bei zahlenden Kunden. Eine Sprecherin erklärte gegenüber der "Irish Times", man habe die kostenlose Sitzplatzvergabe von 24 Stunden auf etwas mehr als drei Stunden vor Abflug verschoben. Dadurch wollten sie Passagieren, die einen bestimmten Platz auswählen und bezahlen möchten, mehr Zeit dafür geben.

Hintergrund: Beschwerden aus dem Sommer

Im vergangenen Sommer habe es Beschwerden gegeben, weil gewünschte Sitzplätze teilweise bereits durch die kostenlose Zufallsvergabe belegt gewesen seien. Die digitalen Bordkarten der Passagiere, die sich für einen kostenlosen Zufallsplatz entscheiden, würden automatisch etwa drei bis vier Stunden vor dem Abflug aktualisiert. Dies soll Konflikte vermeiden und die Planungssicherheit für die Premium-Kunden erhöhen. Passagiere müssen sich nun also länger gedulden, um ihren endgültigen Sitzplatz zu erfahren.