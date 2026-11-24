Ryanair-Chef Michael O'Leary kündigt wachstumspläne am BER an. Dies hängt jedoch von der Abschaffung der Luftverkehrsteuer und niedrigeren Gebühren ab. Kritik am aktuellen Zustand.

Der Ryanair -Chef Michael O'Leary hat in Berlin deutliche Worte gefunden, um die aktuelle Situation am Flughafen Brandenburg (BER) zu kritisieren. Bei der Präsentation eines Wachstumsplans für seine Billigfluggesellschaft in Deutschland stellte er klare Bedingungen für eine zukünftige Expansion auf. O'Leary forderte die Bundesregierung auf, die umstrittene Luftverkehrsteuer abzuschaffen, da diese sein Unternehmen finanziell belastet. Gleichzeitig müssen den Anforderungen zufolge die hohen Standortgebühren am Flughafen reduziert werden, um wettbewerbsfähige Bedingungen zu schaffen.

Kritik an Flughafenführung und Luftverkehrsteuer

O'Leary verglich die Anlage in Brandenburg scharf mit einem Museum, das kaum noch von Fluggästen genutzt wird. Er bezeichnete den Flughafen als einen weißen Elefanten, der völlig nutzlos sei und nur durch die leeren Terminals auffalle. Der Airline-Chef nannte den BER ein Paradebeispiel für schlechtes Management im Luftfahrtbereich. Diese scharfe Kritik steht im Zusammenhang mit seiner Ankündigung, das Angebot an diesem Standort langfristig zu stärken, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen.

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Wachstumspläne und konkrete Zahlen

Ryanair hat für den Winterflugplan sein Angebot am BER vorübergehend deutlich reduziert und seine Basis abgezogen. Der Flughafen wird jedoch weiterhin angesteuert. Michael O'Leary kündigte nun an, das Angebot wieder auszuweiten, sobald die Forderungen erfüllt sind. Das Ziel besteht darin, in Berlin eine Basis mit etwa zehn Flugzeugen zu eröffnen. Langfristig soll diese Basis auf etwa fünfzehn Flugzeuge ausgebaut werden, um das Passagieraufkommen von vier auf acht Millionen Passagiere zu verdoppeln.

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Reaktionen der Flughafenleitung und Verbände

Aletta von Massenbach, die Geschäftsführerin des BER, reagierte auf die vorhergehenden Kürzungen mit der Aussage, es habe sich um einen heftigen Schlag gehandelt. Sie kündigte daraufhin ein Sparprogramm an, um die finanziellen Auswirkungen abzufedern. Die Situation spiegelte eine angespannte Phase zwischen der Flughafenbetreiberin und der Fluggesellschaft wider. O'Leary betonte jedoch, dass seine Kritik nicht gegen Berlin gerichtet sei, sondern den gesamten Luftverkehrsstandort Deutschland betreffe.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Forderungen

Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes, erklärte, dass Deutschland nach der Ryanair-Ankündigung den Fokus auf den Flughafen BER richte. Er wies darauf hin, dass die Entscheidung von O'Leary eigentlich gegen den deutschen Luftverkehrsstandort als Ganzes gerichtet sei. Dies unterstreicht die Bedeutung der geforderten Steuerreform für die gesamte Branche. Die Reduzierung der Standortgebühren bleibt ein zentraler Punkt, um deutsche Flughäfen international konkurrenzfähig zu halten und Investitionen wie die von Ryanair zu sichern.