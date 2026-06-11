Ryanair im Visier der Verbraucherschützer: Streit um kostenpflichtige Familiensitze

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA wirft Ryanair vor, unzulässige Gebühren für zwingend erforderliche Sitzplatzreservierungen bei Familien zu erheben.

Die Billigfluggesellschaft Ryanair steht erneut massiv in der Kritik, diesmal jedoch nicht wegen ihrer bekannten Gebührenpolitik für das Handgepäck, sondern aufgrund ihrer fragwürdigen Regelungen zur Sitzplatzverteilung bei Familienreisen.

Im Zentrum des aktuellen Streits steht die britische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde, die sogenannte Competition and Markets Authority (CMA). Diese Behörde hat festgestellt, dass Ryanair von Passagieren, die mit Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren reisen, verlangt, dass zwingend ein Erwachsener direkt neben dem Kind platziert wird. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese notwendige Platzierung nicht kostenlos erfolgt, sondern über eine kostenpflichtige Reservierung, den sogenannten mandatory family seat, abgewickelt werden muss.

Die Kosten hierfür belaufen sich pro Flugstrecke auf etwa acht britische Pfund, was auf den ersten Blick gering erscheinen mag, aber in der Summe und in Kombination mit anderen Zusatzgebühren eine erhebliche finanzielle Belastung für junge Familien darstellen kann. Die CMA argumentiert, dass dies eine unfaire Vertragsklausel darstellt, die nach britischem Recht unwirksam und somit nicht durchsetzbar ist, da sie die Verbraucher unangemessen benachteiligt.

Ryanair reagierte auf diese Vorwürfe mit einer scharfen Ablehnung und bezeichnete die Untersuchung der Behörde als unsinnig. Das Unternehmen beteuert, dass seine Familien-Sitzplatzregelung in vollem Umfang allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspreche und den Familien letztlich sogar Geld spare. Die Fluggesellschaft versucht, die Erzählung so zu gestalten, dass die Reservierung eine hilfreiche Dienstleistung sei, anstatt eine erzwungene Ausgabe.

Doch die Rechtsfrage bleibt komplex: Handelt es sich hierbei tatsächlich um eine freiwillige Zusatzleistung, die dem Kunden einen Mehrwert bietet, oder ist es faktisch ein unvermeidbarer Pflichtbestandteil des Flugpreises, wenn man mit Kindern reisen möchte? Wenn eine Airline die Sicherheit vorschreibt, dass ein Erwachsener neben einem Kind sitzen muss, die Umsetzung dieser Sicherheitsvorschrift aber kostenpflichtig macht, entsteht ein logischer Widerspruch, den die CMA nun rechtlich prüfen lässt.

Es geht also im Kern darum, ob die Airline die Verantwortung für die Sicherheit auf die Kosten der Passagiere abwälzt, während sie gleichzeitig von den Gebühren profitiert. Die Diskussion verdeutlicht den ständigen Kampf zwischen dem Geschäftsmodell der Billigflieger, das auf maximalen Zusatzgebühren basiert, und den Rechten der Verbraucher auf faire und transparente Preisgestaltung. Interessanterweise betrifft diese Problematik nicht nur Reisende im Vereinigten Königreich, sondern hat auch Auswirkungen auf den deutschen Markt.

In Deutschland ist die Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ryanair zwar etwas weicher formuliert, zielt jedoch auf denselben Mechanismus ab. Hier heißt es, dass Kinder zwischen zwei und elf Jahren kostenlos einen reservierten Sitzplatz erhalten, sofern ein Erwachsener einen kostenpflichtigen Sitzplatz erwirbt. Auch wenn das Wort müssen hier nicht so explizit verwendet wird wie in der britischen Fassung, führt die Praxis in der Realität zum gleichen Ergebnis.

Rechtlich gesehen ist dies in Deutschland besonders dann angreifbar, wenn die Sitzplatzgebühr für Familien faktisch zwingend ist, aber nicht von Beginn an transparent als fester Bestandteil des Endpreises ausgewiesen wird. Gemäß dem EU-Preisrecht müssen alle Kosten, die unvermeidbar und vorhersehbar sind, zwingend im angezeigten Endpreis enthalten sein. Nur fakultative Zusatzkosten, die der Kunde bewusst und optional wählt, dürfen separat und erst im weiteren Buchungsprozess angezeigt werden.

Sollte die Familie keine Wahl haben, als zu zahlen, um die Sicherheitsbestimmungen der Airline zu erfüllen, müsste dieser Betrag bereits im ersten Preisangebot enthalten sein. Die aktuelle Praxis von Ryanair könnte somit einen Verstoß gegen die Transparenzpflichten der EU darstellen und zu weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen in verschiedenen Mitgliedstaaten führen, was die Airline dazu zwingen könnte, ihre Preisstrategie grundlegend zu überdenken





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ryanair Fluggebühren Verbraucherschutz CMA Luftfahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU plant neues Sanktionspaket gegen Russland: Banken, LNG-Tanker, erstmals Fisch im VisierDie EU-Kommission plant ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland. Erstmals sollen sich die Sanktionen auch auf den Fischereisektor konzentrieren.

Read more »

Harte Konkurrenz: Bayer Leverkusen nimmt Bundesliga-Top-Talent ins VisierBayer 04 Leverkusen hat ein Auge auf Kacper Potulski geworfen. Der 18-jährige Innenverteidiger von Mainz 05 gilt als eines der spannendsten Defensivtalente der Bundesliga.

Read more »

EU nimmt russischen Finanzsektor ins VisierDie Europäische Union plant in ihrem 21. Sanktionspaket schärfere Maßnahmen gegen Russlands Finanzsektor: Rund 90 Banken und Krypto-Netzwerke stehen im Fokus, aber auch die Ölinfrastruktur.

Read more »

Star-Ensemble um Mbappe und Olise nimmt größtmöglichen Coup ins VisierFrankreich reist als Topfavorit zur Fußball-WM. Kaum eine Mannschaft ist in der Breite so tief aufgestellt und kommt mit einer solch offensiven Wucht daher. Alles andere als der dritte Titel wäre für die Grande Nation enttäuschend.

Read more »