Ryanair: O'Leary warnt vor 20 Prozent teureren Flügen bis 2027

Ryanair-Chef Michael O'Leary kündigt steigende Ticketpreise an. Kerosinpreise durch Nahost-Konflikt treiben Kosten in die Höhe. Leser erfahren Details zu Preiserhöhungen und Sparmaßnahmen der Airline.

Der Chef der Billigfluggesellschaft Ryanair, Michael O'Leary, hat vor drastisch steigenden Flugpreisen gewarnt. Für das kommende Sommerurlaubsjahr könnten Tickets rund 20 Prozent teurer werden. Dahinter steckt eine komplexe Rechnung, bei der die Airline die steigenden Betriebskosten kaum vollständig an die Passagiere weitergeben kann. Die Warnung gilt vor allem für den Zeitraum bis ins Jahr 2027, wobei die aktuellen Marktentwicklungen bereits jetzt erste Auswirkungen zeigen.

Explosion der Kerosinpreise infolge geopolitischer Spannungen

Ein zentraler Treiber der steigenden Kosten ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Durch diese geopolitischen Spannungen sind die weltweiten Treibstoffpreise stark in die Höhe geschossen. Für Ryanair bedeutet dies, dass enorme zusätzliche Summen für Kerosin ausgegeben werden müssen. Im kommenden Geschäftsjahr wird mit einer massiv steigenden Ausgabenquote für das nötige Treibstoffmaterial gerechnet, was die Margen der Gesellschaft erheblich unter Druck setzt.

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Allerdings hat sich die Airline durch frühzeitige Planung einen gewissen Puffer verschafft. Da Ryanair bereits vor einigen Jahren günstige Kerosinpreise für Lieferungen sicherte, müssen sie für einen Großteil ihres heutigen Treibstoffbedarfs noch die alten, niedrigeren Marktpreise bezahlen. Dieser Effekt schützt das Unternehmen momentan weitgehend vor den sofortigen vollen Auswirkungen der aktuellen Preisspitzen am Energiemarkt. Dennoch wird dieser Schutz mit der Zeit schwinden, da die alten Verträge auslaufen und neue zu deutlich höheren Konditionen eingegangen werden müssen.

Zehnundsiebzigprozentige Preiserhöhungen als theoretisches Szenario

Michael O'Leary erklärte am Montag öffentlich, dass die Ticketpreise um rund 20 Prozent steigen müssten, um die Mehrkosten auszugleichen. Er betonte jedoch selbst, dass eine derartige massive Preiserhöhung wahrscheinlich nicht vollständig umgesetzt wird. Stattdessen rechnet er mit zweistelligen Preissteigerungen, die jedoch weniger drastisch ausfallen dürften. Besonders bei anderen Fluggesellschaften in ganz Europa könnten diese Effekte noch ausgeprägter sein.

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Um die Auswirkungen auf das Portemonnaie der Reisenden nachvollziehbar zu machen, dienen folgende Beispiele: Kostet ein Flug heute 100 Euro, wären es bei einer Steigerung von 20 Prozent dann 120 Euro. Ein Hin- und Rückflug für 300 Euro würde entsprechend 360 Euro kosten. Diese Rechnung zeigt, wie schnell Urlaubsträume durch inflationäre Faktoren teuer werden können. Dennoch ist die genannte Zahl von 20 Prozent kein fixer Beschluss, sondern ein theoretisches Szenario zur Verdeutlichung des Kostendrucks.

Kostenkürzungen und Lohnkühlerung zur Kompensation

Um die finanziellen Belastungen zu minimieren, spart Ryanair bereits an allen Ecken und Enden. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Prüfung einer Einfrierung der Gehälter von Piloten, Flugbegleitern und Führungskräften ab April. Dies soll helfen, die Personalkosten stabil zu halten, ohne die Belegschaft direkt zu belasten. Entlassungen seien laut Unternehmensangaben nicht geplant, was eine wichtige Sozialkomponente der Strategie darstellt.

Zusätzlich führt die Airline Verhandlungen mit verschiedenen Flughäfen, um niedrigere Gebühren für Starts und Landungen zu erhalten. Durch diese diplomatischen Bemühungen soll die operative Belastung vor Ort reduziert werden. Darüber hinaus soll Künstliche Intelligenz dabei helfen, weitere Effizienzgewinne zu erzielen. Die Integration moderner Technologien in die Prozesse wird erwartet, um Kostenstrukturen nachhaltig zu optimieren und den Wettbewerbspreis trotz steigender Treibstoffkosten zu halten.

Rückgang der Gewinne und negative Prognosen für 2027

Auch auf der Gewinnseite zeigte sich der Druck deutlich. Im ersten Halbjahr sank der Gewinn um 15 Prozent auf 2,15 Milliarden Euro. Dieser Rückgang verdeutlicht, wie stark sich die hohen Treibstoffkosten bereits auf das operative Ergebnis auswirken. Die Aussichten bleiben trüb, solange der Nahostkonflikt ungelöst bleibt. Laut Michael O'Leary könnten die Kerosinpreise weit ins Jahr 2027 hoch bleiben, was die Planungssicherheit für Airlines erschwert.

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Für Urlauber könnte dies bedeuten, dass Fliegen in den kommenden Jahren deutlich teurer wird. Die Kombination aus geopolitischer Instabilität und daraus resultierenden Energiepreisen schafft ein ungünstiges Umfeld. Zwar wird Ryanair versuchen, die Preise durch Sparmaßnahmen und technologische Effizienz so niedrig wie möglich zu halten, doch ein gewisser Anstieg ist unvermeidbar. Reisende müssen sich also auf höhere Ausgaben für ihre Flugtickets einstellen, wobei der genaue Umfang der Erhöhungen noch von der weiteren Entwicklung am Markt abhängt.