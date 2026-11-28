Kostenlose Sitzplätze werden bei Ryanair nun deutlich später vergeben. Wer keinen Sitzplatz reserviert, erfährt erst kurz vor Abflug, wo er sitzt.

Kostenlose Sitzplätze werden bei Ryanair nun deutlich später vergeben. Wer keinen Sitzplatz reserviert, erfährt erst kurz vor Abflug, wo er sitzt. Ryanair hat den Zeitpunkt für die kostenlose Zufallszuteilung von Sitzplätzen geändert.

Anstelle des Online-Check-ins wird der Sitzplatz nun erst etwa drei bis vier StundenEnde Oktober. Laut der Fluggesellschaft soll den Reisenden so mehr Zeit gelassen werden, einen bevorzugten Platz kostenpflichtig zu buchen. Zuvor seien Wunschplätze teils schon durch kostenlose Zufallszuteilungen blockiert gewesen.

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„Die zeitliche Festlegung der kostenlosen Zufallssitze liegt jederzeit bei der Fluggesellschaft“, erklärte eine Ryanair-Sprecherin. Die automatische Aktualisierung der digitalen Bordkarte erfolge rechtzeitig vor der Ankunft am Flughafen und am Gate. Die Airline sieht deshalb keine Einschränkung für Kunden, die bewusst auf eine Reservierung verzichten. Die Bordkarte zeigt den Sitzplatz bei Ryanair ohne Reservierung deutlich später an als bisher.