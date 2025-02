Ryanair plant Eigenwartung von Triebwerken

Ryanair wird die Wartung seiner Triebwerke in Zukunft selbst übernehmen. Die Investitionen belaufen sich auf rund 500 Millionen Euro.

Ryanair plant, die Triebwerkswartung in Zukunft selbst zu übernehmen. Wie Ryanair -Group-Chef Michael O'Leary der ' Aviation Week' sagte, will die Gruppe in den kommenden zehn Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in das Projekt investieren. „Wir führen fast die gesamte Wartung unserer Flugzeugzellen selbst durch“, sagte O'Leary der Zeitschrift.

Angesichts der Situation im Triebwerksgeschäft mit im Wesentlichen nur zwei Anbietern mache es Sinn, dass Ryanair auch damit beginne, die Triebwerke selbst zu warten. Die Ryanair-Flotte werde in den kommenden Jahren auf 800 Einheiten anwachsen. Dann verfüge die Gruppe über rund 2000 Triebwerke, so O'Leary: „Wir haben dann ständig rund 200 Triebwerke in der Wartung“.Zum Zeitplan heißt es, dass eine offizielle Ankündigung in den kommenden zwölf Monaten zu erwarten sei. Danach soll es laut O'Leary weitere drei bis vier Jahre dauern, ehe die eigene Triebwerksüberholung an den Start gehen könne. Dabei plant Ryanair den Angaben nach mit zunächst zwei Standorten. Einer soll dem Vernehmen nach in Westeuropa sein, ein weiterer in Osteuropa. Ryanair verfügt laut CH-Aviation gruppenweit aktuell über eine Flotte von 610 Boeing 737, die bei Ryanair selbst, bei Ryanair UK, Malta Air und Buzz fliegen. Die rund 200 Boeing 737 Max 8 werden von Leap-Triebwerken von CFM International angetrieben, die 410 Boeing 737-800 fliegen mit CFM56-Triebwerken. Lauda Europe in Österreich betreibt daneben eine Flotte von 26 Airbus A320-200, von denen 15 mit CFM56-Triebwerken und elf mit V2500-Triebwerken von International Aero Engines angetrieben werden.





