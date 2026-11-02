Ryanair preist Tickets deutlich teurer: Kerosin und KI als Hauptgründe

Ryanair-Chef Michael O'Leary kündigt zweistellige Preiserhöhungen an. Steigende Kerosinkosten und neue KI-Strategie treiben die Kosten, während Passagierzahlen steigen.

Der irische Billigflieger Ryanair hat für das kommende Geschäftsjahr massive Preiserhöhungen bei Flugtickets angekündigt. Airline-Chef Michael O'Leary erklärte während der Präsentation der Quartalszahlen, dass die Preise für die Fluggäste zweifellos um einen zweistelligen Prozentsatz ansteigen werden. Diese Ankündigung erfolgte am vergangenen Montag und markiert einen deutlichen Strategiewechsel im Vergleich zur aktuellen Saison.

Kerosinkosten und KI-Strategie treiben Preise

Die Begründung für die drastischen Preisanpassungen liegt in den explodierenden Betriebskosten, insbesondere bei der Treibstoffversorgung. Michael O'Leary wies darauf hin, dass Ryanair dringend Kosten sparen müsse, um die Rentabilität zu gewährleisten. Als zentrale Maßnahme kündigte der Vorstandsvorsitzende an, den Personaleinsatz an Bord der Maschinen zu reduzieren und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung massiv zu erhöhen. Diese strukturellen Veränderungen sollen langfristig Effizienzgewinne bringen, kurzfristig jedoch mit höheren Kosten verbunden sein.

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Schlechtes Hedging verschärft Kostendruck

Ein entscheidender Faktor für die Notwendigkeit der Preiserhöhung ist das schlecht gelaufene Risikomanagement bei Kerosinfuture-Kontrakten. Im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März endet, hatte sich Ryanair laut O'Leary 80 Prozent seines künftigen Kerosinverbrauchs zu einem günstigen Preis von 67 Dollar pro Barrel gesichert. Ein Barrel entspricht dabei 159 Litern. Für das kommende Geschäftsjahr, das ab April 2027 beginnt, sah die Lage jedoch deutlich düsterer aus. Der Konzern konnte lediglich einen Vierteltrend des erwarteten Verbrauchs absichern, und dies zu einem deutlich höheren Preis von 95 Dollar pro Barrel.

Gesellschaftliche Unsicherheit verteuert Treibstoff

Neben den schlechten Verträgen spielt auch die geopolitische Lage eine fatale Rolle für die Preiskalkulation. Michael O'Leary betonte, dass die Kerosinpreise nur dann wieder sinken könnten, wenn es im Konflikt in der Golfregion zu einer schnellen diplomatischen Lösung käme. Da eine solche Eskalationseinschränkung derzeit nicht absehbar ist, rechnet der Airline-Chef damit, dass die Rohstoffpreise auf einem hohen Niveau verharren werden. Diese Unsicherheit zwingt Fluggesellschaften dazu, die Kosten direkt an die Endverbraucher weiterzugeben, was die bereits angesprochene zweistellige Preiserhöhung unerlässlich macht.

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Gewinnrückgang trotz steigender Passagierzahlen

Trotz der positiven Tendenz bei den Fahrgastzahlen muss Ryanair mit einem Rückgang der finanziellen Ergebnisse kämpfen. Der Nettogewinn der Airline sank im Sommerquartal, das den Zeitraum von Juni bis September umfasst, um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,61 Milliarden Euro. Dieser Gewinnrückgang steht im Widerspruch zur Tatsache, dass die Zahl der beförderten Passagiere um fünf Prozent zugenommen hatte. Der Umsatz pro Passagier ist jedoch gesunken, da Ryanair die Ticketpreise um zwei Prozent gesenkt hatte, um die Buchungszahlen anzukurbeln, als diese in der Vergangenheit mau ausfielen.

Zukünftige Marktposition und Kundenreaktion

Die Kombination aus höheren Betriebskosten, ineffektivem Kerosin-Hedging und geopolitischen Risiken zwingt Ryanair zu einer härteren Kosten- und Preisstrategie. Während die Anzahl der Fluggäste weiter wächst, profitiert das Unternehmen nicht mehr im gleichen Maße davon, da die Margen unter dem Druck der Rohstoffpreise leiden. Die Ankündigung von Michael O'Leary deutet darauf hin, dass die Ära extrem günstiger Tickets für die Kunden vorübergehend beendet ist. Die airline wird nun prüfen müssen, ob die angekündigten Rationalisierungen durch KI und weniger Personal an Bord die steigenden Kerosinkosten kompensieren können, bevor die neuen Preise in Kraft treten.