Ryanair-Rubbellose: Zwei Passagiere kaufen alle Lose, gewinnen nichts

Ethan und Vik kauften bei Ryanair sämtliche Rubbellose an Bord. Trotz 68 Packungen blieb der Gewinn aus. Ein eklatantes Beispiel für schlechte Chancen.

Zwei Fluggäste von Ryanair haben einen Rekordversuch gestartet, der jedoch in einer kompletten Enttäuschung endete. Ethan und sein Freund Vik erwarben während eines Fluges sämtliche verfügbaren Rubbellose an Bord. Trotz des massiven finanziellen Einsatzes blieben die beiden ohne jeglichen Gewinn.

Kauf aller Losen scheitert am Jackpot

Laut Berichten des Irish Mirror versuchten die Freunde, ihr Glück zu testen und dokumentierten das Geschehen für ihren TikTok-Account. Ethan kaufte insgesamt 68 Packungen mit mehreren Losen pro Packung. Die Menge war so groß, dass andere Passagiere beim Aufkratzen helfen mussten.

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Die Spielregel verlangt drei gleiche Symbole. Das Ergebnis war ernüchternd: Kein einziger Gewinn wurde erzielt. Vik erklärte im Video, er habe etwa 100 Karten geöffnet. Weder er noch ein anderer Passagier konnten etwas gewinnen.

Preise und Mechanismus der Verlosung

Ryanair verkauft diese Lose an Bord für etwa zwei Euro pro Stück oder fünf Euro im Dreierpack. Versprochen wird die Chance auf einen Preis bis zu einer Million Euro. Die Gewinner werden zu einer Sonderveranstaltung eingeladen, wo sie um den Hauptgewinn spielen.

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Auf der Homepage der Airline werden angebliche Gewinner gezeigt. Zuletzt soll eine Frau 500.000 Euro gewonnen haben. Laut Angaben der Fluggesellschaft fließt ein Teil der Einnahmen an Hilfsorganisationen. Dies rechtfertigt den Verkauf aus Sicht des Unternehmens.

Skepsis der Crew und öffentliche Reaktion

Nach dem Vorfall reagierte ein Mitglied der Ryanair-Kabinencrew in den Kommentaren. Der Kommentar deutet darauf hin, dass Passagiere über die tatsächlichen Gewinnchancen nicht ausreichend informiert sind. Viele Reisende unterschätzen die Wahrscheinlichkeit, keine Treffer zu landen.

Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie unwahrscheinlich große Gewinne bei solchen Aktionen sind. Obwohl die Kosten pro Packung moderat erscheinen, summieren sich die Ausgaben schnell. Die Erfahrung von Ethan und Vik dient als Warnung für zukünftige Käufer.