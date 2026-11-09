Ryanair verschärft Check-in-Fristen: Gepäckannahme schließt 60 Minuten vor Abflug

Ab dem 10. November müssen Ryanair-Passagiere mit Aufgabegepäck eine Stunde vorher am Flughafen sein. Die Airline begründet die strikte Frist mit längeren Warteschlangen an Sicherheitskontrollen.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair führt ab dem 10. November eine drastische Verschärfung der Check-in-Regelungen für ihre Passagiere ein. Die zentrale Änderung betrifft ausschließlich Reisende, die Aufgabegepäck an den Schaltern abgeben möchten. Diese müssen sich fortan mindestens 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug am Flughafen einfinden. Die Gepäckannahme-Schalter schließen damit deutlich früher als zuvor, was für viele Urlauber und Geschäftsreisende eine Anpassung ihrer Anreisepläne erforderlich macht.

Kern der neuen Sicherheitsrichtlinie

Die Einführung dieser strikteren Frist ist eine direkte Reaktion auf die anhaltenden Engpässe im Sicherheitsbereich der europäischen Flughäfen. Ryanair hat in einer öffentlichen Stellungnahme dargelegt, dass die längeren Warteschlangen an den Sicherheits- und Passkontrollen zu einem erheblichen Risiko für die Pünktlichkeit der Flüge führen. Durch die frühere Schließung der Gepäckannahme sollen den Reisenden ausreichend Pufferzeiten eingeräumt werden, um die intensiven Kontrollen hinter sich zu bringen. Das ultimative Ziel dieser Maßnahme ist es sicherzustellen, dass Passagiere das jeweilige Abfluggate rechtzeitig erreichen, ohne den regulären Abflugzeitpunkt zu verpassen. Diese Strukturierung zielt darauf ab, Chaos an den Gates zu vermeiden und den operativen Ablauf des Unternehmens zu stabilisieren.

Also read Ryanair verschärft Gepäckfristen und warnt vor teureren Flügen

Positionen der Unternehmensführung

Die Kommunikationsstrategie des Konzerns wird maßgeblich von Dara Brady , der Marketing-Chefin von Ryanair , vorangetrieben. In einer offiziellen Pressemitteilung betonte sie, dass die Airline die Investition in die Infrastruktur vorantreibt, um den Service zu verbessern. Insbesondere wird erwähnt, dass an über 95 Prozent der von Ryanair angeflogenen Flughäfen Selbstbedienungsautomaten für die Gepäckaufgabe installiert werden. Dara Brady argumentiert, dass diese technischen Hilfsmittel den Prozess der Gepäckabgabe beschleunigen und so die Warteschlangen an den manuellen Schaltern drastisch reduzieren. Dieser Schritt soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch dazu beitragen, den allgemeinen Ablauf im Terminal pünktlicher und reibungsloser zu gestalten, was letztlich allen Fluggästen zugutekommen soll.

Erfahrungen aus der Praxis und Auswirkungen

Die Notwendigkeit solcher Verschärfungen wird durch Vorfälle der vergangenen Monate untermauert, in denen sich massive Probleme an den Grenzen zeigten. So wurden an der internationalen Verbindungen von Tours-Val de Loire in Frankreich nach Marrakesch in Marokko zahlreiche Fluggäste durch Verzögerungen bei der Passkontrolle zurückgelassen. Ein besonders gravierender Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Lanzarote, bei dem aufgrund von Stauungen an der Kontrolle sogar 89 Passagiere ihren Flug verpassten. Ryanair bestätigte in diesem spezifischen Fall, dass die Passkontroll-Verzögerungen die Ursache für das Ausfallen der Gäste waren. Obwohl das Unternehmen gegenüber Medien wie BILD keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Vorfällen und der neuen 60-Minuten-Regel herstellt, bleibt die defensive Haltung der Airline deutlich. Die neue Regelung soll präventiv wirken und solche Szenarien zukünftig weitestgehend verhindern.

Advertisement

Betroffene Gruppen und Ausnahmen

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese neue 60-Minuten-Frist nicht alle Kunden gleichermaßen trifft. Schätzungen von Ryanair zufolge sind rund 20 Prozent der Kunden von der Änderung betroffen, da nur sie Aufgabegepäck transportieren. Für die Mehrheit der Reisenden, die nur ein kleines persönliches Gepäckstück mitnehmen, bleibt die Situation unverändert. Dieses kleine Paket darf maximal die Maße 40 mal 30 mal 20 Zentimeter nicht überschreiten und kann kostenlos an Bord genommen werden. Auch Personen, die bereits online eingecheckt haben und kein Gepäck an der Stelle abgeben müssen, sind von der neuen Frist ausgenommen. Diese Passagiere können weiterhin direkt zur Sicherheitskontrolle gehen und sich nicht an die strengeren Schalterzeiten halten.

Zusätzlich dürfen je nach gebuchter Gepäckoption größere Handgepäckstücke in die Kabine mitgenommen werden. Wer diese Option nutzt, muss jedoch die neue Frist beachten. Die Unterscheidung zwischen reinem Handgepäck und Aufgabegepäck bleibt also der entscheidende Faktor für die Reisevorbereitung. Reisende sollten ihre Tickets und die entsprechenden Gepäckoptionen prüfen, um böse Überraschungen am Flughafen zu vermeiden. Die klare Trennung der Regeln sorgt für Transparenz, erfordert aber von den Fluggästen eine erhöhte Aufmerksamkeit bei der Planung ihrer Anreise zum Terminal.