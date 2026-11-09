Ryanair verschärft Gepäckfrist: Aufgabe schon 60 Minuten vor Abflug

Ab dem 10. November schließt die Ryanair-Gepäckannahme 60 Minuten vor dem Abflug. Betroffen sind Passagiere mit Aufgabegepäck, rund 20 Prozent der Kunden.

Ryanair verschärft ab dem 10. November die Fristen am Flughafen. Die irische Billigfluggesellschaft schließt dann nicht nur die Check-in-Schalter, sondern auch die Gepäckannahme bereits 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug. Wer also mit einem Ryanair -Flug reist, muss deutlich früher am Flughafen sein als bisher.

Bisher konnten Passagiere ihr Gepäck noch bis 40 Minuten vor dem Start aufgeben. Die Änderung betrifft ausschließlich Fluggäste, die einen Koffer oder anderes Aufgabegepäck mitnehmen. Was Reisende jetzt beachten müssen und warum die Airline diesen Schritt geht, erklärt der folgende Überblick.

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Neue 60-Minuten-Frist bei der Gepäckaufgabe

Ab dem 10. November gilt bei Ryanair für die Gepäckannahme eine Frist von 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug. Diese Grenze ersetzt die bisherige Regel, nach der Passagiere bis 40 Minuten vor dem Start Zeit hatten.

Die Frist ist für alle Passagiere verbindlich, die Aufgabegepäck mitführen. Nach Angaben von Ryanair handelt es sich dabei um rund 20 Prozent der Kunden. Wer sein Gepäck nach Ablauf der Frist noch abgeben möchte, muss mit einer Abweisung am Schalter rechnen.

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Die Airline stellt ihre Regel damit in den Kontext der Abfertigung insgesamt. Die Check-in-Schalter und die Gepäckannahme schließen künftig zeitgleich, sodass Passagiere nicht mehr zwischen Gepäckabgabe und Schalterschluss unterscheiden müssen.

Ryanair begründet Schritt mit langen Warteschlangen

Ryanair nennt als wichtigsten Grund lange Warteschlangen an den Sicherheits- und Passkontrollen. Durch die frühere Schließung der Schalter sollen Fluggäste mehr Zeit haben, die Kontrollen zu passieren und rechtzeitig zum Abfluggate zu gelangen.

In einer Pressemitteilung verweist die Marketing-Chefin Dara Brady auf weitere Maßnahmen. Ryanair werde an über 95 % der von der Airline angeflogenen Flughäfen Selbstbedienungsautomaten aufstellen. Nach Bradys Darstellung soll dies eine schnellere Gepäckaufgabe, kürzere Warteschlangen an den Schaltern und einen pünktlicheren Ablauf ermöglichen.

Wie problematisch lange Wartezeiten bei den Passkontrollen werden können, zeigten in den vergangenen Monaten mehrere Fälle. Dabei verpassten zahlreiche Fluggäste ihren Ryanair-Flug und blieben am Flughafen zurück. Ein Flug von Tours-Val de Loire (Frankreich) nach Marrakesch (Marokko) gehörte zu den betroffenen Verbindungen. Auf einem Flug ab Lanzarote blieben sogar 89 Fluggäste zurück.

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Ryanair bestätigte in diesen Fällen, dass Passagiere wegen Verzögerungen bei der Passkontrolle ihren Flug verpassten. Einen direkten Zusammenhang zwischen solchen Vorfällen und der neuen 60-Minuten-Regel bestätigte das Unternehmen gegenüber BILD allerdings nicht.

Handgepäck und Online-Check-in bleiben ausgenommen

Die 60-Minuten-Frist gilt nicht für jedes Gepäckstück, sondern nur für Aufgabegepäck. Jeder Fluggast darf ein kleines persönliches Gepäckstück bis zu einer Größe von 40 × 30 × 20 Zentimetern kostenlos mit an Bord nehmen.

Je nach gebuchter Gepäckoption darf zusätzlich auch größeres Handgepäck mit in die Kabine. Passagiere sollten daher vor der Reise prüfen, welche Option sie gebucht haben, um am Flughafen keine bösen Überraschungen zu erleben.

Wer online eingecheckt hat und kein Gepäck aufgeben muss, ist von der neuen Frist nicht betroffen. Diese Reisenden können wie gewohnt direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Für alle anderen gilt ab dem 10. November, dass der Weg zum Gepäckschalter spätestens 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug abgeschlossen sein muss.