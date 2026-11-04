Ryanair verweigert AfD-Abgeordnetem Queckemeyer den Flug nach Mallorca

Ryanair verweigert AfD-Politiker Marcel Queckemeyer den Flug nach Mallorca. Die Airline verteidigt die Entscheidung mit einer Null-Toleranz-Politik.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marcel Queckemeyer (46) wollte nach Palma de Mallorca fliegen, wurde aber nach einer angeblichen Pöbelei am Gate des Flughafens Münster/Osnabrück von der Airline Ryanair vom Flug ausgeschlossen. Ryanair hat sich nun zu dem Vorfall geäußert und sieht die eigene Entscheidung als rechtmäßig an.

Nach Angaben des WDR soll sich der Vorfall bereits am 18. Oktober ereignet haben. Der Abgeordnete war als Passagier für den Direktflug von Münster nach Palma de Mallorca vorgesehen, bevor ihm die Beförderung verweigert wurde.

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Ryanair begründet Flugverweigerung mit störendem Verhalten

Ein Ryanair-Sprecher erklärte, dass dem Passagier das Fliegen wegen seines störenden Verhaltens zu Recht verweigert wurde. Die Entscheidung traf demnach der Gate-Mitarbeiter am Flughafen Münster.

Nach Darstellung des Sprechers ging es um die Beförderung auf genau diesem Flug von Münster nach Palma de Mallorca. Die Airline stellt damit das Verhalten des Passagiers in den Mittelpunkt und nicht eine allgemeine Kritik am Personal.

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Null-Toleranz-Politik und Schutz der Besatzung

Ryanair verfolgt nach eigenen Worten eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehlverhalten von Passagieren. Die Airline kündigte an, auch künftig entschlossen gegen ungebührliches Verhalten vorzugehen.

Ziel dieser Linie sei es, dass Passagiere und Besatzung in einer respektvollen und stressfreien Umgebung reisen können, ohne unnötige Störungen. Der Sprecher betonte damit vor allem den Schutz aller Personen an Bord, die den Flug gemeinsam antreten.

Marcel Queckemeyer äußert sich bislang nicht

Der AfD-Politiker Marcel Queckemeyer hat sich bisher nicht zu dem Vorfall am Flughafen Münster/Osnabrück geäußert. Die Vorwürfe der Pöbelei sind bislang nicht bestätigt und gelten als angeblich, da sie in den vorliegenden Berichten nicht abschließend geklärt sind.

Der Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land, den Queckemeyer vertritt, liegt nicht weit vom Flughafen entfernt. Der Fall betrifft damit nicht nur die Fluggesellschaft, sondern auch einen Abgeordneten aus der Region, der öffentlich wahrgenommen wird.

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Direktflüge nach Mallorca ab Münster/Osnabrück

Der internationale Flughafen Münster/Osnabrück bietet mehrmals pro Woche Direktflüge nach Palma de Mallorca an. Neben Ryanair fliegt auch Eurowings diese Strecke.

Für Reisende aus der Region bedeutet der Fall, dass Gate-Kontrollen und das Verhalten am Abfluggate künftig stärker im Blick stehen dürften, wenn Airlines Passagiere von Flügen ausschließen. Wer die Strecke nach Palma de Mallorca bucht, sollte sich deshalb über die Regeln der jeweiligen Fluggesellschaft informieren, bevor der Abflug ansteht.