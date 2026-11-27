Für kurze Zeit gibt es bei ONE.de den wohl günstigsten Laptop mit 32 GiByte und hohe Rabatte auf Gaming-PCs mit 9800X3D, RTX 5080, 9070 GRE etc. #werbung

Viele PC-Spieler und Anwender halten zum Black Friday händeringend nach guten Angeboten Ausschau. Wirklich attraktive Deals sind angesichts der Speicherkrise allerdings rar gesät, denn schließlich haben sich Komponenten wie Arbeitsspeicher, SSDs und Grafikkarten erheblich verteuert.

ONE.de hat mit demallerdings eine bemerkenswerte Rabattaktion gestartet, denn der Händler gewährt derzeit auf ausgewählte Komplettsysteme Rabatte von mehreren Hundert Euro, sodass man hier Rechner mit einer Ausstattung findet, für die man bei anderen Anbietern teilweise deutlich mehr zahlen müsste. Bei der Aktion sind auch andere Produkte wie Laptops, Gaming-Monitore und Eingabegeräte reduziert, Zeit sollte man allerdings keine verlieren: Die Sparaktion endet bereits am 30. November um 10 Uhr.

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, der normalerweise 1.679,99 Euro kostet, jetzt aber 180 Euro weniger und damit nur noch 1.499,99 Euro kostet. Als Prozessor kommt ein AMD Ryzen 5 5600XT mit Zen-3-Architektur, 6 Kernen und 12 Threads zum Einsatz, der vom Be quiet! Pure Rock 3 Silver gekühlt wird.