S-Bahn-Linie S2: Bauarbeiten dauern bis Herbst - Ersatzverkehr für zwei Haltestellen

Die Deutsche Bahn muss die Bauarbeiten auf der S2-Strecke bis in den Herbst verlängern. Die Haltestellen St. Koloman und Aufhausen bleiben länger gesperrt. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen. Die Gründe liegen in bundesweiten Kapazitätsengpässen.

Bittere Nachricht für Pendler und Fahrgäste der S-Bahn -Linie S2 im Raum München: Die Bauarbeiten auf der Strecke dauern länger als ursprünglich geplant. Statt wie angekündigt bis zum Juni werden die beiden Haltestellen St. Koloman und Aufhausen nun bis in den Herbst 2026 hinein nicht von den Zügen bedient.

Das bedeutet für betroffene Fahrgäste, dass sie für die Dauer der Bauarbeiten auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen müssen. Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer offiziellen Störungsseite, dass die S-Bahnen der Linie S2 die beiden Stationen bis auf Weiteres auslassen. Der Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet und verkehrt im 20-Minuten-Takt, wie ein Sprecher der Bahn mitteilt. Alle anderen Stationen der S2 sind von der Sperrung nicht betroffen und werden wie gewohnt angelaufen.

Um den Takt auf dem übrigen Streckenabschnitt stabil zu halten, fahren die Züge die beiden gesperrten Haltestellen ohne Halt durch. Der Ersatzbusverkehr berücksichtigt auch die Haltestelle Wilfing. Die genauen Fahrzeiten der Ersatzbusse sind in der Online-Verbindungsauskunft der Deutschen Bahn hinterlegt. Die Ursache für die langwierigen Bauarbeiten liegt in einer bestehenden Langsamfahrstelle zwischen Markt Schwaben und Erding.

Die Streckengeschwindigkeit muss dort wegen Schäden an der Infrastruktur weiterhin reduziert werden. Die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung dieser Langsamfahrstelle konnten nicht wie geplant bis Juni fertiggestellt werden. Als Gründe nennt die Bahn das aktuell sehr hohe Bauaufkommen bundesweit und die dadurch stark ausgelasteten Kapazitäten auf dem Montagemarkt. Die Verzögerung führt dazu, dass die entscheidenden Arbeiten nun im Herbst durchgeführt werden.

Erst danach kann die Strecke wieder mit voller regulärer Geschwindigkeit befahren werden. Pendler und Reisende müssen also bis in den Herbst hinein mit den Einschränkungen und dem Umstieg auf den Busersatzverkehr leben. Die Bahn bittet alle Fahrgäste, sich vor ihrer Fahrt über die aktuellen Verbindungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse zu informieren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Die Situation zeigt erneut die angespannte Lage im deutschen Schienenverkehr, wo Baustellen oft aufgrund von Personalmangel, Materialknappheit und koordinativen Herausforderungen länger dauern





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