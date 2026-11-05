S-Bahn München: Massive Umleitungen und Ersatzverkehr ab 3. November

Seit dem 3. November bis 6. November 2026 betreffen Bauarbeiten in München die Stammstrecke. Die Linien S1, S2, S4, S6, S8 und S20 weisen große Änderungen auf. Ersatzbusse und gestrichene Haltepunkte sind erforderlich.

Die S-Bahn München verzeichnet seit Dienstag, dem 3. November 2026, bis Freitag, den 6. November 2026, um 3:30 Uhr, erhebliche Einschränkungen im Fahrplan. Auslöser sind umfangreiche Bauarbeiten auf der Münchner Stammstrecke, die den gesamten Verkehr im betroffenen Korridor zwischen dem Leuchtenbergring und Pasing betreffen. Dies hat zur Folge, dass die Linien S1, S2, S4, S6, S8 und S20 nicht mehr im regulären Betrieb verkehren. Fahrgäste müssen mit gestrichenen Haltestellen und teilweise komplett verschobenen Endpunkten rechnen.

S1 und S2 weichen vom gewohnten Fahrplan ab

Züge der Linie S1, die von Freising oder dem Flughafen kommen, beginnen und enden nun direkt am Hauptbahnhof an den Gleisen 26 bis 35. Ein Halt an der Hackerbrücke entfällt für diese Fahrtrichtungen vollständig. Im Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Leuchtenbergring fallen die Züge der S1 gänzlich aus. Für Reisende, die in Richtung Petershausen unterwegs sind, gelten abweichende Regeln: Diese Züge starten und enden am Heimeranplatz an Gleis 11 und fahren ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz.

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Die Linie S2 weist ebenfalls deutliche Veränderungen auf. Züge, die ursprünglich in Richtung Markt Schwaben führten, enden nun am Ostbahnhof an den Gleisen 6 bis 13. Die Fahrtabschnitte zwischen Riem und dem Ostbahnhof werden ohne Halt durchfahren. Für den Bereich zwischen Markt Schwaben und Erding wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Alternativ können Fahrgäste in Dachau umsteigen, da dort eine Verbindung zur S2 besteht.

S4 und S6: Endpunkte verschieben sich nach Westen

Auch auf der Strecke der S4 kommt es zu signifikanten Verschiebungen. Züge, die bisher in Richtung Geltendorf fuhren, haben ihren neuen Endpunkt in Pasing. Dies führt dazu, dass der Verkehr in Richtung Zorneding und Trudering auf dem Abschnitt zwischen Pasing und Trudering vollständig ausfällt. Reisende müssen hier mit erheblichen Umwegen rechnen, da die direkte Verbindung unterbrochen ist.

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Die Linie S6, die往常lich nach Tutzing verkehrt, hat ihre Endstation jetzt in Gauting. Der Abschnitt zwischen Pasing und Gauting wird durch Busse ersetzt. Zudem enden Züge, die in Richtung Ebersberg fahren, stattdessen in Trudering. Der Verkehr zwischen Trudering und Gauting für die S6 fällt komplett weg. Diese Maßnahme soll die notwendigen Instandhaltungsarbeiten im Schienennetz ermöglichen, beeinträchtigt aber die Kapazität der Stammstrecke massiv.

S8 und S20 unterliegen strengen Restriktionen

Auf der Linie S8, die traditionell nach Herrsching führt, enden die Züge nun in Deisenhofen. In den Nachtstunden zwischen 21:00 Uhr und 3:00 Uhr fällt der Verkehr zwischen Pasing und Deisenhofen komplett aus. Für Reisende, die zum Flughafen wollen, bedeutet dies, dass die Züge in Johanneskirchen enden. Der Abschnitt zwischen dem Ostbahnhof und Johanneskirchen wird durch einen Bus-Ersatzverkehr abgedeckt.

Die Linie S20 ist ebenfalls von den Maßnahmen betroffen. Aufgrund der reduzierten Kapazitäten auf der Stammstrecke warnen die Betreiber der S-Bahn München vor einer starken Überfüllung während der Hauptverkehrszeiten. Es wird dringend empfohlen, alternative Verbindungen des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) zu nutzen. Um den Stau im Zug zu vermeiden, sollten Fahrgäste ihre Fahrten nach Möglichkeit außerhalb der Stoßzeiten planen.

Zusätzliche Sperrungen durch U5-Bauarbeiten

Neben den S-Bahn-Einschränkungen gibt es weitere Baumaßnahmen, die den Nahverkehr beeinflussen. Wegen der Bauarbeiten zur U5 ist der Fahrradtunnel in Pasing vom 2. November 2026 bis zum 23. Dezember 2026 sowie vom 4. Januar bis zum 6. Februar 2027 gesperrt. Der Zugang zu den Bahnsteigen bleibt weiterhin von Norden her möglich, was die Orientierung für Radfahrer und Fußgänger verändert.

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Fahrgäste werden gebeten, sich vor der Reise über die aktuellen Baustelleninformationen der Landeshauptstadt München zu informieren. Die Änderungen gelten nur bis zum Freitag, den 6. November 2026, um 3:30 Uhr. Danach soll der reguläre Betrieb auf den betroffenen Abschnitten wieder aufgenommen werden. Bis dahin ist Geduld und flexible Routenplanung unerlässlich, um die Einschränkungen bestmöglich zu kompensieren.