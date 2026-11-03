S-Bahn-Netz in München: Massive Fahrplanumstellungen im November 2026

Ab dem 3. November 2026 greifen drastische Umstellungen im Münchner S-Bahn-Netz. Linien wie S1, S2, S4, S6, S8 und S20 ändern Routen und Haltepunkte, während Busse Ersatzverkehr bieten.

Im Münchner Nahverkehr kommt es ab dem 3. November 2026 zu fundamentalen Veränderungen im Liniennetz der S-Bahn. Die Betreiber der S-Bahn München haben angekündigt, dass sich die Fahrpläne auf mehreren Stammstrecken grundlegend ändern. Betroffen sind vor allem die Linien S1, S2, S4, S6, S8 und S20, die ab Dienstag, dem 3. November 2026, um 4 Uhr in ihrem Betrieb eingeschränkt werden.

Ausfallzeiten und Ersatzverkehr im Detail

Die eingeschränkten Betriebszeiten erstrecken sich durchgehend bis zum Freitag, den 6. November 2026, um 3:30 Uhr. Während dieser Woche werden einige Stationen der Münchner S-Bahn nicht mehr angefahren. Für andere Haltestellen wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert, um die Mobilität der Fahrgäste aufrechtzuerhalten. Die betroffenen Bereiche konzentrieren sich stark auf den Raum um den Leuchtenbergring ab Pasing.

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Zwischen Altomünster und Erdweg sowie Dachau verkehren aktuell Busse als Ersatz, da dort andere Bauarbeiten stattfinden. In der Stadt Dachau ist ein Umstieg zur und von der S-Bahn-Linie S2 möglich, was eine Vernetzung mit anderen Linien im Umland ermöglicht. Dieser Ersatzverkehr ist eine direkte Reaktion auf die gestiegenen Anforderungen durch die anderen Bauvorhaben.

Neue Start- und Endpunkte für S-Bahn-Linien

Für die S-Bahn-Linie S1, die zwischen Freising, dem Flughafen München und Leuchtenbergring verkehrt, gelten ab dem 3. November gegen 14 Uhr besondere Regeln. Züge aus und in Richtung Freising und des Flughafens beginnen und enden neu am Hauptbahnhof an den Gleisen 26 bis 35. Die Hackerbrücke fällt als Haltestelle in diesem Abschnitt weg.

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Zwischen dem Hauptbahnhof und Leuchtenbergring werden die Züge der S1-Linie komplett eingestellt. Gleichzeitig fahren Züge in Richtung Petershausen nur noch bis zum Heimeranplatz, wo sie an Gleis 11 enden. Der Abschnitt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz wird ohne Halt durchfahren, was die Reisezeit für diese spezifische Route verkürzt.

Auch die S-Bahn-Linie S2, die Markt Schwaben mit dem Ostbahnhof verbindet, ist betroffen. Die Züge beginnen und enden nun am Ostbahnhof an den Gleisen 6 bis 13. Der Bereich zwischen Riem und dem Ostbahnhof wird ohne Halt durchfahren. Zwischen Markt Schwaben und Erding verkehren Busse als Ersatz, da dort ebenfalls andere Bauarbeiten den regulären Betrieb verhindern.

Die S-Bahn-Linie S4, welche Geltendorf mit Trudering und Zorneding verbindet, endet nun in Pasing. Die Züge in Richtung Zorneding und Trudering fallen zwischen Pasing und Trudering komplett aus. Dies bedeutet für Pendler in diesem Abschnitt eine erhebliche Einschränkung des Angebots.

Für die Linie S6, die Tutzing mit Ebersberg verbindet, gilt eine ähnliche Struktur. Die Züge beginnen und enden in Gauting, während der Abschnitt zwischen Pasing und Gauting mit Bussen als Ersatz befahren wird. Züge in Richtung Ebersberg beginnen und enden in Trudering, wodurch der Abschnitt zwischen Trudering und Gauting für die S6 nicht mehr bedient wird.

Die S-Bahn-Linie S8, die Herrsching mit Deisenhofen verbindet, wird nur noch bis Deisenhofen befahren. Der Abschnitt zwischen Pasing und Deisenhofen ist täglich von 21 Uhr bis 3 Uhr geschlossen. Züge in Richtung des Flughafens beginnen und enden in Johanneskirchen, wobei zwischen dem Ostbahnhof und Johanneskirchen Busse als Ersatz fahren.

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Warnung vor Voll beladene Züge und alternative Routen

Die Betreiber der S-Bahn warnen explizit vor überfüllten Zügen während der Stoßzeiten. Aufgrund des reduzierten Angebots auf der Stammstrecke ist mit einer stark erhöhten Auslastung zu rechnen. Fahrgäste werden daher dringend geraten, alternative Verbindungen des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) zu nutzen.

Es empfiehlt sich zusätzlich, Fahrten außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu unternehmen, wenn dies möglich ist. Die S-Bahn-Linie S20, die zwischen Pasing und Höllriegelskreuth verkehrt, ist Teil dieses Netzwerks, das aktuell stark beansprucht wird. Wer seine Route nicht ändern kann, sollte mit längeren Wartezeiten und Geduld rechnen.

Weitere Einschränkungen durch Baumaßnahmen in Pasing

Neben den Fahrplanumstellungen der S-Bahn gibt es weitere Einschränkungen durch Bauarbeiten. Der Fahrradtunnel in Pasing ist aufgrund der Arbeiten zur U5 vom 2. November bis zum 23. Dezember 2026 gesperrt. Eine weitere Sperrung ist vom 4. Januar bis zum 6. Februar 2027 geplant.

Trotz der Sperrung des Tunnels bleibt der Zugang zu den Bahnsteigen in Pasing weiterhin von Norden möglich. Dies ist für Fußgänger und Radfahrer wichtig, die die Strecke queren müssen. Weitere Details zu den Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in der Landeshauptstadt München können bei den zuständigen Stellen eingesehen werden.