S-Bahn-Sperrung am Berliner Hauptbahnhof: Reisende müssen mit Unannehmlichkeiten rechnen

Ab Montag, dem 17. Februar, wird die untere Ebene des Berliner Hauptbahnhofs für Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Statt der acht Gleise können vom 17. Februar bis zum 22. April wechselweise nur vier Gleise genutzt werden. An zwei verlängerten Wochenenden kommt es sogar zu einer Vollsperrung der acht Gleise des Tiefbahnhofs. Die Deutsche Bahn berichtet von geänderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Reisende müssen sich ab Montag, dem 17. Februar, am Berliner Hauptbahnhof auf größere Unannehmlichkeiten einstellen. Die untere Ebene des Hauptbahnhof s wird für Bauarbeiten für gut zwei Monate halbseitig gesperrt.

\Berlin bleibe gut an den Fernverkehr angebunden, hieß es. Es werde jedoch geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten geben. „Lediglich an den Wochenenden der Vollsperrungen werden die Fernverkehrszüge statt in Berlin Hauptbahnhof und Südkreuz voraussichtlich an anderen Berliner Fernbahnhöfen halten.“ Die S-Bahn und der oberirdische Teil des Hauptbahnhofs seien von den Arbeiten nicht betroffen. Im Regionalverkehr werden mehrere Linien umgeleitet oder Halte fallen aus. \Hintergrund der Sperrung sind Bauarbeiten, bei denen sechs zusätzliche Weichen sowie zwei neue Signale an den Gleisen im Keller des Hauptbahnhofs eingebaut werden sollen. „Damit Züge künftig schneller und flexibler an die Bahnsteige gelangen“, so die Deutsche Bahn. Der Verkehr am Hauptstadt-Hauptbahnhof habe seit seiner Eröffnung 2006 kontinuierlich zugenommen, wie die Bahn betont. Als Beispiel nennt sie die stündliche Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Berlin und München. Die neuen Weichen sollen dafür sorgen, dass Züge bei einem besetzen Gleis aufs Nachbargleis wechseln können. Durch die neuen sogenannten „Zugdeckungssignale“ sollen künftig zwei Züge hintereinander an einem Bahnsteig halten können. Dadurch können, laut Bahn, mehr Züge abgefertigt und lange Züge bei Bedarf geteilt werden. Die Komplettsperrung des Tiefbahnhofs plant die Bahn vom 21. bis zum 24. März und über die Osterfeiertage vom 18. bis zum 22. April.





