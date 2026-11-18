Große Umleitungen in Berlin: S8 und S85 aufgrund von Vandalismus am Bahnhof Schönhauser Allee gestört. S-Bahn bietet Ersatzverkehr über S46, S2 und S26 an. Ringbahn S42 ebenfalls betroffen.

Am Mittwochmorgen kam es zu erheblichen Einschränkungen im Berliner Nahverkehr, als zwei wichtige S-Bahn-Stammstrecken durch einen Vorfall am Bahnhof Schönhauser Allee unterbrochen wurden. Die S-Bahn Berlin GmbH gab bekannt, dass Fahrgäste der Linien S8 und S85 mit schweren Verspätungen und Umleitungen rechnen müssen. Verantwortlich für die Störung sind demnach Schäden, die durch Vandalismus entstanden sind.

Auswirkungen auf die S-Bahn Linien S8 und S85

Die Ausfälle betreffen vor allem den Nordabschnitt des Netzes, wo die Züge der S8 aktuell nur noch zwischen Wildau und Grünau verkehren. Der reguläre Endpunkt Birkenwerder ist damit nicht mehr direkt an das restliche Netz angebunden. Passagiere müssen hier einen Umstieg in Kauf nehmen. Die Linie S85 fährt vom Flughafen BER über Gesundbrunnen weiter zum Nordbahnhof, sodass auch hier der reguläre Verlauf unterbrochen ist. Normalerweise verkehrt die S8 zwischen Wildau und Birkenwerder und die S85 zwischen dem Flughafen BER und Frohnau beziehungsweise Pankow.

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Ersatzverkehr und alternative Routen für Pendler

Für die betroffenen Reisenden hat die S-Bahn Berlin einen komplexen Ersatzverkehr organisiert. Fahrgäste der S8 sollen als Ersatz die S46 zwischen Grünau und Schöneweide nutzen. Zusätzlich ist die S85 zwischen Schöneweide und Gesundbrunnen freigegeben. Auch die Linien S2 und S26 stehen zwischen Gesundbrunnen und Blankenburg zur Verfügung. Für die S85 kann laut der S-Bahn zudem die S1 zwischen Gesundbrunnen und Frohnau genutzt werden, um die Lücke im Netz zu schließen.

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Weitere Störungen an der Ringbahn und in Neukölln

Neben den Schäden an der S-Bahn-Stammstrecke kommt es wegen Reparaturen an einer Weiche in Neukölln auch zu Einschränkungen bei der Ringbahn S42. Diese wird zwischen Neukölln und Treptower Park über Baumschulenweg und Schöneweide umgeleitet und fährt im Zehn-Minuten-Takt. Zudem soll der Bus der Linie M41 für Fahrten zur Sonnenallee genutzt werden. Die Kombination aus Vandalismus und technischen Arbeiten belastet das Netz an diesem Morgen zusätzlich.

Unklare Ursachen und weitere Entwicklung

Genauere Informationen zur Art des Vandalismus lagen zunächst nicht vor. Die S-Bahn Berlin teilt aktuell keine detaillierten Angaben darüber, ob es sich um eine Sabotageaktion oder fahrlässige Beschädigung handelt. Die Behörden und die S-Bahn konzentrieren sich zunächst auf die Sicherung des Zuglaufs und die Organisation des Ersatzverkehrs. Fahrgäste werden gebeten, sich über die aktuellen Informationen auf der Webseite oder über die Apps der S-Bahn Berlin zu informieren.