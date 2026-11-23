Nach der 1:5-Niederlage hinterließen Unions-Anhänger beleidigende Graffiti am S-Bahnhof Köpenick. Der Verein verurteilt die Tat scharf und betont, dass Gewalt keine legitime Form des Protests sein kann.

Am Samstagabend hinterließen Mitglieder der Anhängergruppen von Union Berlin Spuren eines eklatanten Verhaltensproblems auf dem Gelände des S-Bahnhofs Köpenick in der deutschen Hauptstadt. Nach dem Bundesliga spiel, das mit einer deutlichen 1:5-Niederlage der Heimmannschaft gegen RB Leipzig endete, entdeckten Anwohner und Passanten ein geschmackloses Graffito direkt über dem Treppenabgang. Die Aufschrift, die unter einem großen Schriftzug des Vereinsnamens platziert war, enthielt die rassistisch und gewaltverherrlichend wirkende Phrase Bulen töten, wobei der Begriff hier im abwertenden Sinn für Polizeibeamte verwendet wird.

Vandalismus nutzt Baustelle als Deckung

Die Täterschaft nutzte die aktuelle bauliche Situation an der Infrastrukturstation strategisch aus, um der Entdeckung zu entgehen. Wegen laufender Bauarbeiten am S-Bahnhof Köpenick stehen ringsum Baugerüste, die den Bereich vor der Außenwahrnehmung abschirmen und den Zugang zu den Wänden erleichtern. Diese Umstände machten das Auftragen der Sprühfarbe für die Täter besonders einfach und unbehelligt. Der Inhalt des Graffitos richtet sich eindeutig gegen die Fans von RB Leipzig, die im Gegensatz zu Union Berlin eine kritische Haltung gegenüber der Beteiligung des Getränkekonzerns Red Bull am Profifußball einnehmen.

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Protestkultur und legitime Kritik

Der Konflikt zwischen den Fans beider Vereine ist tief in der aktuellen Debatte über die Kommerzialisierung der Bundesliga verwurzelt. Die Anhänger von RB Leipzig und auch anderer Vereine wie Union Berlin lehnen das Engagement von Red Bull ab und sehen darin eine Bedrohung für die Tradition des Fußballs. Im Gegensatz zu den gewalttönenden Parolen des Graffitos setzt Union Berlin auf symbolische und zivilcouragiertere Formen des Widerstands. Als letzter Verein in der Liga protestieren die Fans bei jedem Heimspiel gegen RB Leipzig durch Schweigeaktionen, bei denen sie in den ersten fünfzehn Minuten des Spiels die Stille wahren, um ihren Unmut über die Struktur des Ligabetriebs kundzutun.

Ein weiteres Mittel des Protests ist das Zeigen von Bannern auf den Tribünen. In der aktuellen Saison hängte der Verein ein großes Transparent auf, das die Forderung nach der Durchsetzung der Regel 50 Plus 1 stellt. Dieses Banner forderte explizit die Abschaffung von Werbekonstrukten und betonte das Ziel, den Volkssport Fußball vor reinen Profitinteressen zu bewahren. Solche Maßnahmen werden vom Vorstand und der Clubführung als harmlos und im Rahmen der Meinungsfreiheit liegend betrachtet, insbesondere im Vergleich zur jüngsten Aktion am Bahnhof.

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Verurteilung durch die Vereinsführung

Die Führungsebene von Union Berlin hat sich scharf von dem Vorfall distanziert und klare Worte zur Abgrenzung gefunden. Ein offiziell geäußerter Standpunkt betonte, dass das Verhalten der Täter eine Grenzüberschreitung darstelle, die den fundamentalen Werten des Klubs widerspreche. Die Vereinbarkeit eines solchen Aufrufs zur Gewalt mit den ethischen Grundsätzen des Vereins wurde als unmöglich dargestellt. Der Vorstand verwies darauf, dass die legitime Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen im Sport niemals eine Frage von Leben und Tod sei und durch derartige verbale Ausfälle Einzelner massiv beschädigt werde.

Es bleibt abzuwarten, welche konkreten rechtlichen oder disziplinarischen Schritte die Behörden und der Verein gegen die Verantwortlichen einleiten werden. Der Vorfall hat jedoch gezeigt, wie fragil das Gleichgewicht zwischen fanbezogenem Protest und öffentlicher Ordnung sein kann, besonders wenn infrastrukturelle Schwachstellen wie Baustellen ausgenutzt werden. Die Schande über die Tat liegt nun nicht nur in der politischen Botschaft, sondern in der schändlichen Art der Verursachung direkt an einem öffentlichen Nahverkehrsknotenpunkt, der täglich von Tausenden Menschen genutzt wird.