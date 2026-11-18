Manchester United stellt mit Sílvia Tuya die erste Frau im Profitrainerstab vor. Sie unterstützt Mauricio Pochettino als Konditionstrainer bei der Bewältigung der Tabellenkrise.

Manchester United hat in seiner beinahe 150-jährigen Vereinsgeschichte einen historischen Meilenstein gesetzt. Zum ersten Mal in der lange und ruhmreiche Zeit des englischen Rekordmeisters gehört eine Frau fest zum professionellen Trainerteam der Herren. Der neu verpflichtete Cheftrainer Mauricio Pochettino hat seine langjährige Kollegin Sílvia Tuya als neue zuständige Person für das Kraft- und Konditionstraining ins Team geholt. Damit bricht der Klub mit einer langjährigen Tradition und reagiert auf den aktuellen sportlichen Niedergang des Klubs.

Historischer Schritt für die Frauen in der Männer-Bundesliga

Sílvia Tuya übernimmt mit 46 Jahren eine Schlüsselposition im Stab von Manchester United. Die spanische Sportwissenschaftlerin wird für das gesamte Kraft- und Konditionstraining der Profis verantwortlich sein. Ihr Amtsantritt fällt in eine äußerst kritische Phase für den Klub aus Manchester. Die Mannschaft befindet sich aktuell in einer tiefen Krise und rangiert auf dem 18. Platz der Premier League. Dieser Tabellenplatz entspricht direkt einem der Abstiegsränge und zwingt die Vereinsführung zu drastischen Maßnahmen.

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Hintergründe zur Qualifikation von Sílvia Tuya

Tuya bringt einen ausgeprägten akademischen und professionellen Hintergrund mit, der sie für diese herausragende Rolle qualifiziert. Sie verfügt über einen Doktortitel in Sportwissenschaften und war zuvor als Dozentin für Sportpädagogik an der Universität Barcelona tätig. Ihre praktischen Erfahrungen erstrecken sich über verschiedene Ebenen des Hochleistungssports. In ihrer Heimat Spanien war sie bereits für den Erstligisten Levante Badalona im Frauenfußball aktiv. Zusätzlich hat sie umfassende Erfahrungen in anderen Sportarten gesammelt, darunter Tennis, Rugby, Basketball und Triathlon.

Zusammenarbeit mit dem US-Verband und Mauricio Pochettino

Die berufliche Verbindung zwischen Pochettino und Tuya reicht weit zurück und hat sich bereits unter Beweis gestellt. Der Argentinier trainierte zuletzt die US-Nationalmannschaft der Frauen, wo Tuya ebenfalls im Trainerstab vertreten war. Gemeinsam waren sie dort tätig, bevor sie nun zu Manchester United wechseln. Während ihrer Zeit beim US-Verband war Tuya die erste offiziell registrierte Frau im Trainerteam der US-Männernationalmannschaft. Ihre Sprachkenntnisse unterstützen diese internationale Zusammenarbeit, da sie neben Spanisch und Katalanisch auch fließend Englisch spricht.

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Wechsel nach Manchester und Ablösung von Michael Carrick

Die aktuelle Situation bei Manchester United erforderte eine sofortige personelle Veränderung. Der bisherige Trainer Michael Carrick wurde aufgrund der schlechten Tabellenposition mit 45 Jahren gefeuert. Als Nachfolger wurde Mauricio Pochettino verpflichtet, der zusammen mit Tuya antritt. Beide hatten während ihrer Zeit in den USA bereits eng kooperiert. Pochettino wird 54 Jahre alt und bringt seine gesamte Erfahrung nun auf die Bühne der Premier League. Der Wechsel markiert das Ende ihrer Zusammenarbeit mit dem US-Verband.

Zukünftige Aufgaben und Struktur im Trainerteam

Bei Manchester United wird Sílvia Tuya eng mit Sebastiano Pochettino zusammenarbeiten. Der 31-jährige Sohn des Cheftrainers fungiert ebenfalls als Fitnesstrainer, wie dies bereits im US-Team der Fall war. Diese enge Zusammenarbeit im Conditioning-Bereich soll helfen, die körperliche Verfassung der Spieler zu optimieren. Ein wichtiger Punkt im aktuellen Kontext ist die Einordnung der Weltmeisterschaft. Die Quelle erwähnt, dass Tuya während der WM im Sommer 2026 im Stab war, wo der Co-Gastgeber gegen Belgien mit 1:4 im Achtelfinale ausschied. Diese historischen Daten und Ergebnisse müssen in der Analyse der sportlichen Leistung berücksichtigt werden, um den aktuellen Stellenwert der neuen Struktur zu verstehen.