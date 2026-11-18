Manchester United macht Geschichte: Sílvia Tuya übernimmt als erste Frau die Konditionsarbeit im Profiteam von Mauricio Pochettino und schreibt Vereinsgeschichte.

Manchester United hat einen historischen Schritt in der Vereinsgeschichte unternommen und erstmals eine Frau in den Trainerstab der Herrenprofis berufen. Der argentinische Chefcoach Mauricio Pochettino hat Sílvia Tuya mit nach Manchester gebracht, wo sie künftig die Verantwortung für das Kraft- und Konditionstraining der ersten Mannschaft übernimmt. Diese Personalie markiert einen neuen Abschnitt für den englischen Rekordmeister mit einer über 148-jährigen Historie seit der Gründung im Jahr 1878.

Neue Strategie unter Mauricio Pochettino

Die Personalie ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung bei Manchester United, die nach einem schwachen Saisonverlauf notwendig wurde. Der Klub stand zuletzt nur auf Platz 18 der Premier League, was einem Abstiegsrang entspricht. Um aus dieser Krise geführt zu werden, hatte der Verein Trainer Michael Carrick gefeuert und Mauricio Pochettino als neuen Chefcoach verpflichtet. Pochettino bringt dabei eine bestehende Arbeitsbeziehung mit nach Old Trafford, da Sílvia Tuya bereits mit ihm und seinem Sohn Sebastiano beim US-Verband zusammengearbeitet hat.

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Qualifikationen von Sílvia Tuya

Sílvia Tuya bringt umfangreiche akademische und praktische Erfahrungen mit, die sie für die Position qualifizieren. Sie verfügt über einen Doktortitel in Sportwissenschaften und war zuvor als Dozentin für Sportpädagogik an der Universität Barcelona tätig. Ihre Laufbahn begann in ihrer Heimat Spanien, wo sie unter anderem für den Frauen-Erstligisten Levante Badalona arbeitete. Im Oktober trat sie eine Position beim US-Verband an, wo sie die erste offiziell registrierte Frau im Trainerteam der US-Männernationalmannschaft wurde. Gemeinsam mit Mauricio Pochettino schloss sie sich der Mannschaft während der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 an, die gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wurde.

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Praktische Aufgaben und Zusammenarbeit

Bei Manchester United wird Sílvia Tuya eng mit Sebastiano Pochettino zusammenarbeiten, der als Fitnesstrainer fungiert. Dieser Aufbau entspricht der Struktur, die sie bereits beim US-Team praktiziert haben. Sílvia Tuya verfügt zudem über sprachliche und sportliche Vielfalt. Neben den Muttersprachen Spanisch und Katalanisch spricht sie fließend Englisch, was die Kommunikation im internationalen Umfeld erleichtert. Ihre expertise erstreckt sich über verschiedene Disziplinen hinweg, einschließlich Erfahrungen im Tennis, Rugby, Basketball und Triathlon, was ihre pädagogische Anpassungsfähigkeit unterstreicht.

Turniererfolg und Ausscheiden

Die Zeit der Trainer bei der US-Nationalmannschaft endet mit dem Ende der Weltmeisterschaft 2026. Die Mannschaft scheiterte im Achtelfinale gegen Belgien mit einer deutlichen 1:4-Niederlage. Trotz dieses Ausscheidens bleibt die historische Bedeutung der Personalie bestehen. Sílvia Tuya hat sich mit diesem Wechsel von den USA nach Manchester einen neuen Karriereschwerpunkt gesetzt und steht nun vor der Aufgabe, die konditionale Basis für die Red Devils neu zu formen. Diese Verantwortung liegt nun bei ihr, während Mauricio Pochettino die taktische Führung übernimmt.