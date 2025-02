S&P 500 schließt mit leichten Verlusten bei 5.996 Punkten

Der S&P 500 schloss am Montag mit leichten Verlusten bei 5.996 Punkten ab. Die größten Gewinner im Index waren IDEXX Laboratories und Enphase Energy, während Moderna und FedEx die größten Verlierer waren.

Am 17:57 Uhr schloss der S&P 500 im NYSE-Handel mit einem Rückgang von 0,73 Prozent bei 5.996,19 Punkten. Die Gesamtmarktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beläuft sich auf 53,707 Milliarden Euro. Der Börsen wert hatte am Beginn des Handels am Montag Verluste von 1,62 Prozent auf 5.942,67 Punkte gezeigt, nachdem der Wert am Vortag bei 6.040,53 Punkten stand. Der S&P 500 erreichte sein Tageshoch bei 6.011,43 Einheiten und seinen Tiefpunkt bei 5.923,93 Punkten.

Noch vor einem Monat, am 3. Januar 2025, notierte der S&P 500 bei 5.942,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wie üblich am Wochenende. Am vorangegangenen Handelstag, dem 1. November 2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.728,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel ebenfalls am Wochenende. Am Tag zuvor, dem 2. Februar 2024, wurde der S&P 500 auf 4.958,61 Punkte taxiert. Der Index kletterte im Vergleich zum Vorjahr 2024 bereits um 2,17 Prozent nach oben. Das derzeitige Jahreshoch des S&P 500 liegt bei 6.128,18 Punkten, während das Jahrestief bei 5.773,31 Punkten liegt.Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+11,01 Prozent auf 468,52 USD), Enphase Energy (+5,35 Prozent auf 65,61 USD), Molina Healthcare (+4,33 Prozent auf 323,86 USD), AbbVie (+2,91 Prozent auf 189,25 USD) und Kroger (+2,77 Prozent auf 63,35 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Moderna (-5,29 Prozent auf 37,34 USD), FedEx (-4,92 Prozent auf 251,83 USD), Tesla (-4,63 Prozent auf 385,85 USD), AES (-4,45 Prozent auf 10,51 USD) und Franklin Resources (-4,45 Prozent auf 21,25 USD).Das größte Handelsvolumen im S&P 500 verzeichnet derzeit die NVIDIA-Aktie. 38.947.789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,474 Milliarden Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder stehen im Fokus. Unter den S&P 500-Aktien weist laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

S&P 500 Börsen Aktienmarkt Wirtschaft Finanzmarktinformationen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit GewinnenDer S&P 500 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Weiterlesen »

S&P 500 Schließt am Freitag mit leichten VerlustenDer S&P 500 schloss am Freitagabend mit leichten Verlusten bei 6.039,60 Punkten. Die stärksten Aktien des Tages waren Expedia, Take Two und Monolithic Power Systems, während Illumina, Enphase Energy und Microchip Technology unter der Performance litt.

Weiterlesen »

S&P 500 schließt mit 1,83 Prozent Anstieg bei 5.949,91 PunktenDer S&P 500 schloss den Handel am NYSE mit einem Anstieg von 1,83 Prozent bei 5.949,91 Punkten. Die im S&P 500 enthaltenen Unternehmen erreichen damit eine Gesamtmarktkapitalisierung von 51,442 Milliarden Euro. Tesla, Bank of New York Mellon, Intuitive Surgical, Wells Fargo und Citigroup zählen zu den stärksten Einzelwerten. NVIDIA weist das höchste Handelsvolumen auf, während Apple nach Marktkapitalisierung den größten Anteil im S&P 500 ausmacht.

Weiterlesen »

S&P 500 schließt 1,00 Prozent fester bei 5.996,66 PunktenDer S&P 500 schloss am Freitag leicht fester, nachdem er zu Beginn des Handels stärker gestiegen war. Die Top-Aktien des Index waren Qorvo, Intel, Schlumberger, Truist Financial und Monolithic Power Systems.

Weiterlesen »

Trading Idee: S&P 500 - Kursziel bei 6.300 PunktenDer SP500 steigt immer weiter an und konnte bereits die Marke von 6.100 Punkten erobern. Aktuell zeigt sich der SP500 im außerbörslichen Handel im Bereich von 6.107 Punkten und sollte auch am heutigen Freitag weiter zulegen können.

Weiterlesen »

S&P 500 schließt 0,52% stärker bei 6.043,80 PunktenDer S&P 500 stieg am Dienstag im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 6.043,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt 52,939 Bio. Euro. Der Index erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.994,63 Einheiten und seinen höchsten Stand bei 6.056,41 Punkten.

Weiterlesen »