Saarbrückens peinlicher Fehltritt in Unterhaching

Der 1. FC Saarbrücken kassierte eine herbe Niederlage gegen den abgeschlagenen Schlusslicht der 3. Liga, den FC Unterhaching. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl zeigte einen insgesamt schwache Auftritt und verlor das Spiel mit 0:2.

Der 1. FC Saarbrücken lieferte einen peinlichen Auftritt beim abgeschlagenen Schlusslicht der 3. Liga , dem FC Unterhaching, ab. Der Aufstieg sanwärter aus dem Saarland verlor das Spiel mit 0:2 und war damit noch gut bedient. \Überraschenderweise fanden sich Julian Günther-Schmidt (30) und Richard Neudecker (28) nicht im Kader von FCS-Trainer Rüdiger Ziehl (47).

Doch auch die Spieler, die mitfahren durften, versagten auf ganzer Linie gegen die Mannschaft, die zuvor 19 Spiele keinen Sieg einfahren konnte. Der FCS begann zwar spielbestimmend, ohne allerdings wirklich Torgefahr auszustrahlen. Multhaup konnte frei vorm Tor den Lupf-Pass von Sontheimer nicht verarbeiten (6.). In den ersten Minuten wirkte es so, als hätte Saarbrücken alles im Griff, aber dann lag der FCS-Keeper Menzel daneben. Hart von Ihorst angegangen, ließ Menzel den Ball fallen, den Hachinger Stürmer ins leere Tor schiebt (10.). Auf der Gegenseite hatte dann Saarbrücken die beste Chance, aber den Volley-Schuss von Vasiliadis lenkt Keeper Eisele mit den Fingerspitzen an die Latte (12.). Doch plötzlich war es wie abgeschnitten. Fehlpass reiht sich an Fehlpass, hinten hatte die wenig sattelfeste Abwehr fast im Minuten-Takt gegen die schnellen Konter der Gastgeber vor 3.000 Zuschauern alle Hände voll zu tun. Statt Aufbäumen blamierte sich der Tabellen-Dritte bis auf die Knochen – und wurde noch vor der Pause bestraft. Bichsel kam gegen den trickreichen Torsiello überhaupt nicht ins Duell, der wackelt den Schweizer aus und nagelt den Ball ins rechte Eck (42.) – 2:0 für den Abstiegskandidaten. \Die Höchststrafe gibt es für die völlig indisponierten Stehle, Civeja und Wilhelm zur Pause. Ziehl bringt für die drei FCS-Profis Neuzugang Krüger, Rabihic und Fahrner. Besser wird's auch dadurch nicht. Viel Ballbesitz, aber null Ertrag und überhaupt keine spielerischen Ideen gegen jetzt ganz tief stehende Gastgeber, die in der Defensive mit den beiden Ex-Saarbrückern Knipping und Stiefler alles abräumen. Trainer Ziehl anschließend übel gefrustet: „Die Mannschaft wollte, aber vielleicht waren wir zu übermotiviert. Wir hatten viel Ballbesitz, aber kein Tor geschossen. Wenn ein Gegner tief steht, ist es immer schwierig.“ Statt dem Top-Duo Cottbus und Dresden auf die Pelle zu rücken, muss der FCS als Dritter nun wieder ganz genau in den Rückspiegel schauen ..





