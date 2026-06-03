Sabalenka scheitert sensationell im Viertelfinale der French Open

Weltranglistenerste Aryna Sabalenka verliert überraschend gegen Diana Shnaider und scheidet bei den French Open aus. Die Russin zieht nach einem dramatischen Dreisatzmatch ins Halbfinale ein und trifft auf Maja Chwalinska.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist sensationell bereits im Viertelfinale der French Open ausgeschieden. Die Belarussin verlor in Paris gegen die Russin Diana Shnaider mit 6:3, 5:7, 0:6.

Während Sabalenka auf dem Platz Ketten im Wert von 86.000 Euro trug, war ihre Tennisleistung enttäuschend. Nach etwas mehr als zwei Stunden verwandelte die 22-jährige Russin ihren dritten Matchball und besiegelte damit das Aus der Topfavoritin. Shnaider trifft nun im Halbfinale auf die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska, die ebenfalls überraschend die Runde der letzten Vier erreichte. Zunächst schien Shnaider, die vom Münchner Trainer Sascha Bajin betreut wird, der Favoritin nicht gewachsen zu sein.

Doch nach dem verlorenen ersten Satz fand die Außenseiterin immer besser ins Spiel und drehte die Partie. Bei kühlen Temperaturen um 15 Grad und viel Wind haderte Sabalenka, die durch ihren teuren Schmuck auffiel, zunehmend mit ihrem Spiel. Shnaider nutzte ihre Chancen konsequent und holte sich den zweiten Durchgang mit 7:5. Im letzten Satz brach der Widerstand von Sabalenka vollständig zusammen, sie gab sich nahezu kampflos geschlagen.

Shnaider zeigte sich nach ihrem Sieg ungläubig und überglücklich. Sie betonte die schwierigen Bedingungen mit Wind und Nervosität und lobte den besonderen Sieg. Im Halbfinale kommt es zum Duell der Linkshänderinnen zwischen Shnaider und Chwalinska. Das andere Viertelfinale bestreiten mit Kostyuk und Andreeva zwei Rechtshänderinnen.

Diese Partie sowie ein mögliches Endspiel zwischen der Ukrainerin Kostyuk und der Russin Shnaider könnten erneut eine politische Dimension bekommen





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