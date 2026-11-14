Sabia Boulahrouz und Tochter Katharina beim ersten gemeinsamen roten Teppich in Hamburg

Sabia Boulahrouz zeigt ihre Tochter Katharina erstmals öffentlich auf dem roten Teppich in Hamburg. Das seltene Event feiert die enge Verbindung der beiden.

Das Model und die Moderatorin Sabia Boulahrouz hat ein wohlgehegtes Geheimnis gelüftet, das seit Langem für Aufsehen sorgen könnte. Zum allerersten Mal in ihrer öffentlichen Karriere präsentierte sich die 48-Jährige gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Katharina auf einem roten Teppich in Hamburg. Dieser Auftritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Beziehung der beiden, da Sabia ihre Tochter Katharina, die heute 30 Jahre alt ist, bis zu diesem Zeitpunkt konsequent aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit ferngehalten hat.

Gemeinsame Präsenz auf dem roten Teppich in Hamburg

Sabia Boulahrouz bestätigte gegenüber BILD, dass es sich um die erste gemeinsame öffentliche Präsentation handelt. Sie betonte die Freude über diese neue Zweisamkeit. Bislang hatte die Moderatorin entschieden, ihre Tochter aus der direkten medialen Wahrnehmung herauszuhalten. Durch diesen Glamour-Auftritt ist das bisher streng gehütete Geheimnis endgültig zu einer öffentlichen Glamour-Show geworden. Die Zuschauer in Hamburg konnten nun einen seltener Anblick genießen.

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Biografische Hintergründe der Familiendynamik

Katharina ist das Ergebnis einer früheren Beziehung zwischen Sabia Boulahrouz und dem Hamburger Gastronomie-Experten Milan Bakrac, der derzeit 52 Jahre alt ist. Sabia war bereits mit 18 Jahren Mutter von Katharina geworden. Das romantische Paar trennte sich kurze Zeit nach der Geburt des Kindes. Die weitere Lebenslinie der Moderatorin führte sie im Sommer 2006 in die Ehe mit dem Musik-Manager Jens Thele, der für die Band Scooter bekannt ist.

Dieselbe Ehe im Jahr 2006 schloss Sabia Boulahrouz zudem mit Khalid Boulahrouz. Diese Verbindung hielt jedoch nicht dauerhaft und wurde im Januar 2013 schließlich geschieden. In der Zeit von 2013 bis August 2015 war die Prominente in einer Beziehung mit dem ehemaligen HSV-Fußballstar Rafael. Diese vielfältigen Beziehungen prägten den Lebensweg der 48-Jährigen maßgeblich.

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Emotionale Bindung und Konflikte in der Vergangenheit

Im Jahr 2015 berichteten Presseorgane über Spannungen zwischen Mutter und Tochter, die unter anderem finanzielle Aspekte wie Unterhaltszahlungen betrafen. Trotz dieser Konflikte zeigte Katharina große Loyalität und stellte sich schützend vor ihre Mutter. Dieser Moment der Unterstützung schweißte die beiden Frauen noch enger zusammen. Seitdem besteht eine außerordentlich enge emotionale Verbindung, die sich nun auch in der Öffentlichkeit zeigt.

Alltagsroutinen und gegenseitige Unterstützung

Sabia Boulahrouz beschreibt ihre täglichen Gewohnheiten mit ihrer Tochter als intensiv und liebevoll. Sie unternehmen viel gemeinsam, wobei Shopping eine gemeinsame Leidenschaft darstellt. Beim Ausgehen entstehen oft höhere Kosten, was die intensive Verbindung unterstreicht. Sie telefonieren täglich drei bis vier Mal miteinander. Ein weiteres Ziel ist es, sich mindestens alle drei Tage persönlich zu treffen.

Die 30-jährige Katharina lobt ihre Mutter als exzellente Ratgeberin. Sie erklärt, dass die Rufe manchmal hart, aber stets liebevoll gemeint sind. Gemeinsam trinken sie gerne Kaffee und tauschen sich persönlich aus. Die Unterstützung ist dabei eine gegenseitige Angelegenheit. Sabia gibt an, dass Katharina sie herunterholt, wenn sie wütend ist. In jeder Lebenssituation steht die Tochter ihrer Mutter bei.