Sabine Emde ist nach einem Konflikt um ihre Israel-Kritik aus der Linken-Fraktion ausgeschlossen worden. Sie behält ihr Mandat als fraktionslose Abgeordnete.

Sabine Emde hat am Donnerstag an der Plenarsitzung des Abgeordnetenhaus es nicht teilgenommen. Es war die erste Sitzung des Parlaments seit dem Beschluss der Linksfraktion, sich von ihr zu trennen. Emde behält ihr Mandat und gehört dem Parlament nun als fraktionslose Abgeordnete an. Über die Gründe für ihr Fernbleiben ist nichts bekannt.

Ausschluss aus der Fraktion

Sabine Emde war wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt in die Kritik geraten. Sie hatte eine Erklärung der Linksfraktion gegen Antisemitismus zunächst unterzeichnet, sich zwei Tage später aber öffentlich davon distanziert. In einem auf Instagram veröffentlichten Video stellte sie das Existenzrecht Israels infrage und bezeichnete die Erklärung als "Bekenntniszwang".

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Der Fraktionsvorstand sah daraufhin keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr. Eine Entschuldigung lehnte Emde ab, ebenso die Forderung der Parteiführung, ihr Mandat zurückzugeben. Nach dem Ausschluss sprach sie von einer "medialen Hetzkampagne" und warf ihrer ehemaligen Fraktion vor, unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen zu sein.

Rechte und Pflichten als Unabhängige

Als fraktionslose Abgeordnete behält Emde im Parlament ihr Stimm- und Fragerecht. An Ausschusssitzungen darf sie teilnehmen und dort sprechen, hat dort aber kein Stimmrecht. Anträge oder Gesetzentwürfe kann sie nicht mehr selbst einbringen. Zugleich kann sie in jeder Plenarsitzung bis zu zehn Minuten sprechen - verteilt auf eine oder mehrere Reden.

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Der Neuköllner Bezirksverband äußerte sich unglücklich über den Ausschluss. Fraktionschef Tobias Schulze sagte dagegen, die Zusammenarbeit sei nach gescheiterten Verständigungsversuchen zuletzt nicht mehr möglich gewesen.

Folgen für die Koalitionsverhandlungen

Der Streit um Emde hatte auch die Gespräche über eine mögliche Koalition aus Linken, Grünen und SPD belastet. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte ihren Ausschluss aus der Fraktion zur Bedingung für ein solches Bündnis erklärt. Nach dem Ausschluss verfügt die Linksfraktion über 43 Abgeordnete; die Mehrheit eines möglichen Bündnisses der drei Parteien schrumpft damit auf 13 Stimmen.