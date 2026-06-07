Sabotage beim Ironman Hamburg: Metallsplitter auf Radstrecke sorgen für Chaos

Während des Ironman in Hamburg wurden Metallsplitter auf der Radstrecke gefunden. Über 100 Athleten hatten Reifenpannen, einige erlitten Verletzungen. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Sabotage handelt. Das Rennen wurde trotz der Vorfälle fortgesetzt.

Bei der European Championship des Ironman in Hamburg kam es am Sonntagmorgen zu einem dramatischen Vorfall. Im Bereich Kirchwerder wurden offenbar Metallsplitter auf der Radstrecke verteilt, was zu einer Gefahrenzone für die Athleten wurde.

Wie das Online-Portal Tri-Mag berichtet, klagten zwischen 100 und 150 Teilnehmer über Reifenpannen, mussten abbremsen oder sogar ihr Rennen unterbrechen. Einige Sportler zogen sich durch die scharfen Metallteile auch Verletzungen zu. Die Polizei bestätigte, dass mindestens 50 Athleten von platten Reifen betroffen waren. Ein Sprecher erklärte, man habe Metallsplitter mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern sicherstellen können.

Die Herkunft der Metallspäne sei bisher unklar, die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes laufen. Der Einsatz wurde um 8.10 Uhr ausgelöst, während das Rennen bereits lief. Zunächst wurde das Event fortgesetzt, nach einer kurzen Diskussion über einen möglichen Abbruch entschied die Veranstalterleitung jedoch für eine Weiterführung. Besonders tragisch ist der Vorfall aufgrund der hohen Bedeutung des Rennens: Hamburg vergibt 60 Kona-Slots an Agegrouper, die begehrten Startplätze für die Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober 2026 in Kailua-Kona.

Für viele Athleten ist dies der Höhepunkt ihrer Sportlerkarriere. Wer durch eine Reifenpanne entscheidende Zeit verliert, riskiert möglicherweise die Qualifikation für Hawaii. Ob es sich um eine gezielte Sabotage handelte oder die Splitter aus einem anderen Grund auf die Strecke gelangten, ist derzeit noch völlig offen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und fährt die Untersuchungen fort.

Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit bei großen Sportveranstaltungen auf und dürfte die Athleten sowie Organisatoren noch lange beschäftigen





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