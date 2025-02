Sabrina Carpenters dunkler Haar-Look sorgt für Wirbel

Sabrina Carpenter ist bekannt für ihren modernen Pin-up-Look. Aktuelle Fotos, die sie mit dunkelbraunen Haaren zeigen, sorgten für Aufsehen in den sozialen Medien. Fans waren überrascht und fragten sich, ob die 25-Jährige für eine Typveränderung entschieden hat. Langejährige Fans klärten jedoch auf, dass es sich um alte Fotos handelt, die aus dem Musikvideo zu 'Fast Times' aus dem Jahr 2022 stammen.

Sabrina Carpenter ist bekannt für ihren modernen Pin-up-Look, der Negligés und Corsagen in Pastellfarben wie rosa und babyblau umfasst. Dazu kommt ihre blonde Mähne mit Pony, die ihren unverwechselbaren Stil prägen. Jedes Mal, wenn sie etwas an ihrem Aussehen ändert, schlägt dies Wellen, wie die aktuellen Fotos zeigen, die sie in einem ungewohnten Look präsentieren.

Sabrina Carpenter trägt auf den Fotos dunkelbraune Haare und Kleidung, die stark von ihren sonst lieblich anmutenden Outfits abweichen. Sie trägt ein ärmelloses schwarzes Shirt, einen schwarz-roten Rock und kniehohe rote Stiefel. Auch ihr Augen-Make-up ist dunkler gehalten, passend zum rockigen Look. Die Fans sind schockiert und viele fragten sich, ob sich die 25-Jährige für eine Typveränderung entschieden hat. Langejährige Fans klärten jedoch schnell auf, dass es sich um alte Fotos handelt, die aus dem Musikvideo zu 'Fast Times' aus dem Jahr 2022 stammen. 'Fast Times' war die zweite Single aus ihrem fünften Album 'Emails I Can't Send', das vor dem Durchbruch mit Songs wie 'Nonsense' und 'Feather' veröffentlicht wurde. Doch auch damals war der Look nur vorübergehend, denn die Sängerin trug lediglich eine braune Perücke. Trotzdem scheint das Internet darüber nicht hinwegzukommen. Bereits im August 2024 sorgte die brünette Künstlerin für Aufregung. Ein Fan twitterte: 'Sabrina Carpenter mit schwarzen Haaren ist der absolute Wahnsinn OMG??' Dazu ein Foto von ihr mit der Perücke. Mittlerweile haben 2,4 Millionen Personen den Post gesehen. Teilweise wird der Star mit Megan Fox verglichen. Zu Sabrinas Markenzeichen gehören ihre blonden Haare, deswegen wird man sie trotz des Hypes nicht so bald mit einer neuen Haarfarbe sehen, die wirklich permanent ist. In einem Interview mit 'Vanity Fair' erklärte sie einmal, dass sie ihren ikonischen Pony ursprünglich aus Liebeskummer geschnitten hatte. Weil ihr Herz gebrochen war, hatte sie das Bedürfnis, etwas an ihrem Aussehen zu verändern. Die Begeisterung über das alte Bild zeigt, wie stark Fans auf selbst kleine Veränderungen in Sabrina Carpenters Look reagieren. Auch wenn es sich nur um eine Perücke handelte, sorgt der dunkle Haar-Look noch Jahre später für Wirbel





