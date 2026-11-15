Sabrina Sato leidet unter Stress vor Corinthians-Abstieg

TV-Moderatorin Sabrina Sato blickt mit Sorge auf die Lage ihres Lieblingsklubs Corinthians São Paulo. Die hochschwangere Moderatorin teilt ihre Sorgen mit der Öffentlichkeit und hofft auf das Gegenteil.

Die TV-Moderatorin Sabrina Sato durchläuft eine Phase hoher emotionaler Intensität. Die vierundvierzigjährige Künstlerin befindet sich in der späten Phase ihrer Schwangerschaft und erwartet mit ihrem Ehemann Nicolas Prattes ein Kind männlichen Geschlechts. Parallel zur bevorstehenden Geburt belastet sie die sportliche Situation ihres bevorzugten Fußballvereins. Corinthians São Paulo steht auf einem gefährdeten Platz in der brasilianischen Liga.

Schwangerschaft und sportlicher Stress

Sabrina Sato leidet unter den emotionativen Auswirkungen der aktuellen Ligatafel. Die Moderatorin, die im Jahr 2003 als Kandidatin in der Reality-TV-Show Big Brother mitwirkte, ist eine leidenschaftliche Unterstützerin des Klubs Corinthians São Paulo. Der Verein belegte nach Abschluss von dreiunddreißig Spielen den siebzehnten Platz. Diese Position würde den direkten Abstieg bedeuten, da vier Teams in diese Kategorie fallen würden. Vier Partien vor Saisonende trennt das Team nur ein einziger Punkt vom sichereren Verein Internacional.

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Die Moderatorin drückt ihre Anspannung in einem Gespräch mit der Zeitschrift Caras deutlich aus. Sie bezeichnet die Situation als unerträglich und stellt fest, dass ihr Herz dringend einen Kardiologen benötige. Die Emotionen in der späten Schwangerschaft seien ohnehin bereits hoch. Sie beschreibt das leidenschaftliche Fan-Dasein als zyklisches Erlebnis. Fans leiden, beschweren sich, ärgern sich und versprechen sich, nicht mehr gestresst zu sein. Nach dem nächsten Spiel folgen jedoch Jubel, Schreie und neuer Glaube.

Weitergabe der Leidenschaft an die Tochter

Die Liebe zum Sport ist Teil der familiären Tradition. Die im November 2018 geborene Tochter von Sabrina Sato, Zoe Sato Nagle, unterstützt ebenfalls den brasilianischen Verein. Die Moderatorin teilt diese Leidenschaft gerne mit ihrem Kind. Sie findet es wunderbar, das gemeinsame Interesse zu pflegen. Dazu gehört das Vorlesen von Fangesängen und der gemeinsame Besuch im Stadion. Die Spiele werden gemeinsam verfolgt.

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Sabrina Sato blickt jedoch über das Spielfeld hinaus. Sie möchte ihrer Tochter zeigen, dass Frauen überall hingelangen können, wo sie hinwollen. Der Zugang zum Fußball stehe Frauen ebenso offen wie der Bereich der Wissenschaft. Das Fernsehen und die Politik seien weitere Bereiche, in denen Frauen erfolgreich sein können. Der Weg dorthin sei offen für jede Frau.

Ausblick und zukünftige Perspektiven

Die aktuelle Situation bleibt für das Paar und die Familie herausfordernd. Die Ergebnisse der verbleibenden Spiele werden über die Zukunft des Vereins entscheiden. Sabrina Sato bleibt trotz der Ungewissheit ihrer Tochter gegenüber eine positive Rolle. Sie betont die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Die emotionale Bindung an den Verein überdauert auch sportliche Misserfolge. Die Familie wartet ab und begleitet die Mannschaft weiterhin treu.

Fazit der emotionalen Reise

Sabrina Sato zeigt, wie tief sportliche Begeisterung in das persönliche Leben eingreift. Die Kombination aus Schwangerschaft und Ligasituation führt zu extremer Anspannung. Die Moderatorin nutzt ihre öffentliche Plattform, um ihre Gefühle auszudrücken. Sie verbindet persönliche Momente mit der kollektiven Hoffnung der Fans. Die Situation bleibt bis zum Ende der Saison spannend.