FC Bayern München sucht einen Käufer für Sacha Boey. Nach Verletzungen und einer gescheiterten Leihe soll der Franzose das Team verlassen, bleibt aber bis 2028 vertraglich gebunden.

Der französische Außenverteidiger Sacha Boey hat seine Zeit beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München erreicht, obwohl ein Verkaufsversuch im Sommer scheiterte. Trainer Vincent Kompany setzt den 27-jährigen Spieler zwar aufgrund der aktuellen Verletzungssituation gelegentlich ein, klassifiziert ihn jedoch primär als Notfallreserve. Trotz dieser eingeschränkten Rolle zeigte Boey sich auf einem kürzlichen Besuch bei einem seiner Fanklubs in der Oberpfalz von seiner sympathischen Seite, was die emotionale Bindung zu den Anhängern trotz der sportlichen Talfahrt unterstreicht.

Automatische Panne verzögert Fanklubbesuch

Die Anreise zu einem geplanten Termin in Wildenau verlief für den Profi des FC Bayern nicht planmäßig. Kurz nach dem Startschuss seiner Abfahrt in München zeigte sich ein technischer Defekt am dienstlichen Audi, sodass die Maschine nicht starten wollte. Ein Mitglied des lokalen Fanklubs griff ein und barg Boey, um ihn anschließend mit einer Verspätung von vier Stunden zum Schützenhaus in Wildenau zu chauffieren. Dort befindet sich das Vereinsheim, das zum Markt Plößberg im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth gehört.

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Die ursprüngliche Zeitansage des Events lag um 14 Uhr, doch der Termin musste auf circa 18 Uhr verschoben werden. Die wartenden Anhänger des Serienmeisters wurden während der Wartezeit mit Pizza versorgt, um die Geduld zu erweichen. Trotz der unvermeidlichen Umstände und der langen Reisezeit wirkte Boey bei seiner Ankunft bestens gelaunt und ließ sich auf die Situation ein, anstatt die Anspannung mit den Fans zu teilen.

Positive Resonanz trotz später Ankunft

Anstatt nach der kurzen Begrüßung schnell zu verschwinden, nutzte der Spieler die verbleibende Zeit großzügig. Er nahm sich ausgiebig Zeit für Fragen, stellte sich für Autogramme zur Verfügung und ließ sich mit den Fans fotografieren. Zusätzlich ließ sich Boey ein traditionelles Oberpfälzer Nagelspiel abnehmen, was seine offene Art dokumentierte. Diese persönliche Note kam bei den wartenden Unterstützern sehr gut an und sorgte für ein positives Foto, das im Dezember 2025 auf dem Instagram-Kanal des Fanklubs Wildenau geteilt wurde.

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Dieses Ereignis steht im Kontrast zu den sportlichen Herausforderungen, die Boey in der aktuellen Saison bewältigen muss. Der 27-jährige Franzose hat in der laufenden Spielzeit insgesamt 43 Pflichtspiele absolviert und dabei ein Tor erzielt. Seine Einsatzzeiten waren jedoch oft auf kurze Phasen beschränkt, wobei er zuletzt fünfmal für Kurzeinsätze eingewechselt wurde und dabei insgesamt 69 Minuten auf dem Platz stand.

Klare Strategie für den Abgang des Franzosen

Auf administrativer Ebene ist die Position des FC Bayern München bezüglich des Franzosen klar definiert. Die Verantwortlichen des Vereins wünschen es sich weiterhin, dass die Gehaltszahlungen für Boey auch nach seiner Abreise fortgesetzt werden. Das Management ist offen für Angebote, die die Kosten des Spielers decken. Sollte sich im kommenden Transferfenster im Januar ein passender Interessent finden, ist der Verein bereit, den Deal schnell abzuschließen, um die Gehaltslast aus dem Kader zu nehmen.

Boey selbst ist noch bis zum Jahr 2028 an den FCB gebunden, was ihm eine gewisse Planungssicherheit gibt, solange er nicht verkauft wird. Seine Flexibilität als Spieler, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden kann, ist ein theoretischer Vorteil, der die aktuelle Defizitsituation jedoch nicht vollständig ausgleichen konnte. Für die Spielzeit 2025/26 war er an seinen Ex-Klub Galatasaray Istanbul verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Historischer Kontext und Verletzungsgeschichte

Die aktuelle Diskussion um Boey ist eng mit seiner Vergangenheit verbunden, die im Januar 2024 mit seiner Verpflichtung begann. Sportdirektor Christoph Freund sorgte damals für die Ablösesumme von 30 Millionen Euro, um den Abwehrspieler von Galatasaray Istanbul zu verpflichten. Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität auf dem Platz entwickelte sich anders als geplant.

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In München entpuppte sich der Transfer als Fehlkalkulation. Boey konnte sich weder technisch noch physisch durchsetzen und fiel während seiner Zeit in München insgesamt viermal wegen Verletzungen aus. Die Diagnose omfasste unter anderem einen Muskelfaserriss, einen Bündelriss sowie einen Meniskusriss. Hinzu kam ein schwerer Bänderriss, der seine Karriere beim Verein erheblich behinderte.

Die Leihe in die Türkei brachte keine Besserung. Auch bei seiner Rückkehr nach Istanbul überzeugte der Verteidiger nicht. Nachdem er zu Saisonbeginn dieser Runde sogar sechs Mal gar nicht im Kader stand, versuchte Trainer Vincent Kompany im Winter wieder, ihn in die Mannschaft zu integrieren. Derzeit steht Boey meist im Kader, gilt aber als höchstens Not-Ersatzspieler. Der FC Bayern München setzt nun auf einen Verkauf, um den finanziellen Verlust durch die ursprüngliche 30-Millionen-Euro-Zahlung zu minimieren und Platz im Kader für leistungsstärkere Akteure zu schaffen.