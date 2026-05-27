Sacha Boey könnte von Galatasaray Istanbul zurück an den FC Bayern München verliehen werden

Der türkische Meister beschäftigt sich mit Zeki Celik, der Rechtsverteidiger spielt noch bei der AS Rom und hat nur noch bis Ende Juni Vertrag. Gala könnte ihn also ablösefrei nach Istanbul lotsen. Ein großes Plus im Gegensatz zu Boey. Der türkische Meister ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, um die Registrierungsregeln in der Süper Lig besser einzuhalten. Die Rückkehr von Boey zum FC Bayern ist jedoch unwahrscheinlich, da der Rekordmeister auf der Rechtsverteidiger-Position mit Konrad Laimer und Josip Stanisic sehr gut aufgestellt ist.

Sacha Boey könnte von Galatasaray Istanbul wieder zurück an den FC Bayern München verliehen werden, da der türkische Meister sich mit dem Rechtsverteidiger Zeki Celik beschäftigt.

Celik spielt noch bei der AS Rom und hat nur noch bis Ende Juni Vertrag, sodass Galatasaray ihn ablösefrei nach Istanbul lotsen könnte. Dies wäre ein großes Plus im Gegensatz zu Boey, für den die Bayern 30 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben und die Kaufoption von 15 Millionen Euro ziehen müssen. Celik ist türkischer Nationalspieler und bestritt bereits 59 Länderspiele, was es Galatasaray ermöglichen würde, die Registrierungsregeln in der Süper Lig besser einzuhalten.

Die Rückkehr von Boey zum FC Bayern ist jedoch unwahrscheinlich, da der Rekordmeister auf der Rechtsverteidiger-Position mit Konrad Laimer und Josip Stanisic sehr gut aufgestellt ist. Die Bayern planen für die kommende Saison nicht Boey und suchen dringend nach einem Abnehmer. Der türkische Meister beschäftigt sich mit Zeki Celik, der Rechtsverteidiger spielt noch bei der AS Rom und hat nur noch bis Ende Juni Vertrag. Gala könnte ihn also ablösefrei nach Istanbul lotsen.

Ein großes Plus im Gegensatz zu Boey. Denn für Boey, für den Bayern 30 Millionen Euro Ablöse gezahlt hatten, müsste Gala die festgelegte Kaufoption der Bayern ziehen. Diese liegt bei 15 Millionen Euro, auf denen der deutsche Meister auch weiterhin pocht. So berichtete Bayern-Insider Julian Agardi noch vor wenigen Wochen im BILD-Podcast Bayern-Insider: Die Bayern sind nicht daran interessiert, ihn völlig unter Wert abzugeben.

Gala hat jetzt die Kaufoption von 15 Millionen Euro, die sollten es dann aber schon sein. Doch mit Celik bietet sich womöglich nun eine billigere Option. Und noch ein Pluspunkt für den Spieler der Roma: Celik ist türkischer Nationalspieler, bestritt bereits 59 Länderspiele und steht auch im vorläufigen-Kader. Mit ihm könnte Galatasaray die Registrierungsregeln in der heimischen Süper Lig besser einhalten.

Hintergrund: In der türkischen Liga dürfen Teams maximal 14 ausländische Spieler in der A-Mannschaft melden. Bedeutet das die Rückkehr von Boey zum FC Bayern? Dort hat man für ihn keine Verwendung, der Rekordmeister ist auf der Rechtsverteidiger-Position mit Konrad Laimer und Josip Stanisic sehr gut aufgestellt. Nach BILD-Informationen planen die Bayern für die kommende Saison nicht Boey.

Im Januar 2024 hatten die Münchner Boey aus Istanbul an die Säbener Straße geholt. Doch nach insgesamt nur 38 Einsätzen, viele davon nicht in der Startelf, ging es letzten Sommer zurück an den Bosporus. Doch jetzt suchen die Bayern dringend nach einem Abnehmer.





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