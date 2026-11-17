CDU-Chef Sven Schulze und BSW-Fraktionschef Lars Klingbeil diskutieren eine gemeinsame Kandidatur gegen die AfD. Hintergrund ist die politische Stagnation in Sachsen-Anhalt nach den Landtagswahlen.

Die politische Lage in Sachsen-Anhalt hat sich durch die Ergebnisse der Landtagswahl vor zwei Monaten dramatisch zugespitzt und löst bundesweit erhebliche Turbulenzen aus. Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die Frage, wie das Land, in dem die als rechtsextrem eingestufte AfD mit 39 Mandaten stärkste Kraft ist, überhaupt noch regierungsfähig bleiben kann. Auf einer Bühne in Magdeburg diskutierten am Dienstagabend der noch geschäftsführend amtierende Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU und der BSW -Vertreter über eine ungewöhnliche Lösung, die einer der beiden Hauptgewinner, der AfD-Kandidat Thomas Selting, verhindern könnte.

Dialog zur Nominierung eines unabhängigen Amtsinhabers

Der formell noch amtierende Ministerpräsident Sven Schulze und der BSW-Politiker blieben nach einer zweistündigen öffentlichen Debatte noch länger auf der Bühne, um über eine konkrete Strategie zu verhandeln. Im Fokus stand dabei die Idee, einen unabhängigen Kandidaten oder eine unabhängige Kandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten zu nominieren. Diese Person soll in der Lage sein, das Land wieder zusammenzuführen und die Politik gegen die Dominanz der AfD zu stabilisieren, während die etablierten Parteien ihre unterschiedlichen Positionen klären müssen.

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Sven Schulze reagierte auf diese Vorschläge offener als zuvor, indem er erklärte, die Diskussion zur Kenntnis zu nehmen. Diese Antwort impliziert, dass der direkte Austausch zwischen den bisherigen Kontrahenten die einzige realistische Option bleibt, um eine politische Blockade zu durchbrechen. Schulze betonte dabei, dass Sachsen-Anhalt stets für politische Überraschungen gut sei, was auf die ungewohnte Annäherung zwischen Union und Wahlbündnis Sahra Wagenknecht hindeutet. Der Wunsch, die Geschicke des Bundeslandes nicht von extremistischen Parteien abhängig zu machen, treibt diese Verhandlungen voran.

Parlamentsmathematik und Regierungsfähigkeit des Landes

Die aktuelle Sitzverteilung im Landtag erschwert die Bildung einer traditionellen Regierung erheblich. Sowohl die Oppositionskoalition aus CDU, SPD und Grünen als auch die Koalition aus AfD und BSW erreichen jeweils exakt 39 Sitze. Das BSW verfügt über zusätzliche 5 Stimmen, die als entscheidender Machtfaktor in den Verhandlungen gelten. Diese numerische Sackgasse führt dazu, dass das Land derzeit kaum noch regierbar ist, sofern keine überparteilichen Lösungen gefunden werden.

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Neben dem BSW und der AfD versuchen nun auch andere Parteien, ihre Positionen für die anstehende Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember zu schärfen. Die CDU, angeführt von Schulze und dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller, plant strategisch für die ersten Wahlgänge. Während Schulze den Plenarsaal verlassen will, um einen Kandidaten aus der Mitte zu fördern, widerspricht der ehemalige Fraktionschef Guido Heuer diesem Plan. Gleichzeitig hat der AfD-Kandidat Thomas Selting unter Druck der Bundespartei nun auch die Bereitschaft zu einem dritten Wahlgang bekundet, in dem eine relative Mehrheit genügen würde.

Konkurrierende Kandidaten und politische Vorwürfe

Neben der Idee eines neutralen Bewerbers werden auch spezifische Namen diskutiert, die jedoch auf unterschiedliche Widerstände stoßen. Der BSW-Vertreter Wittig kündigte an, einen eigenen Namen für den Fall vorzubereiten, dass Selting im ersten Wahlgang scheitert. Die Linkspartei erwägt unterdessen eine Kandidatur von Gesine Lötzsch als Gegenkandidatin, was jedoch nicht im eigenen Lager auf ungeteilte Zustimmung stößt. Die Grünen suchen ebenfalls nach einem unabhängigen Bewerber, wollen sich aber derzeit nicht mit dem BSW auf eine gemeinsame Nenner einigen.

Susanne Sziborra-Seidlitz, Fraktionschefin der Grünen, kritisierte die Taktik des BSW scharf. Sie warf Lars Klingbeil und dem neuen BSW-Parteichef John Lucas Dittrich vor, eine faschistische Partei wie eine normale Koalitionspartner zu behandeln. Diese Kritik unterstreicht die tiefen Gräben in der politischen Landschaft. Schulze kritisierte hingegen die Annäherung von BSW und AfD, indem er darauf hinwies, dass eine solche Zusammenarbeit unter keinen Umständen legitimiert werden dürfe. Der Vorwurf der Zusammenarbeit mit der AfD belastet die Verhandlungsklimas erheblich.

Politische Konsequenzen und der Weg zur Wahl

Die politischen Winkelzüge in Sachsen-Anhalt haben weitreichende Folgen über die Landesgrenzen hinaus und interessieren die internationale Beobachter. Die Bundesregierung in Berlin befindet sich durch diese Entwicklung in heftigen politischen Turbulenzen. Die Hoffnung vieler Akteure ist es, dass durch die Einbindung eines unabhängigen Kandidaten eine stabile Regierung gebildet werden kann, die die Demokratie schützt. Dies erfordert jedoch, dass sich die Parteien über ihre ideologischen Unterschiede hinweg einigen.

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Die kommende Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember wird zum entscheidenden Test für die deutsche Demokratie in der Region. Ob es Sven Schulze, dem BSW oder anderen Gruppen gelingt, einen Kandidaten durchzusetzen, der von einer Mehrheit des Landtags getragen wird, bleibt ungewiss. Die Spannungen zwischen den Parteien bleiben hoch, doch die Erkenntnis, dass eine Blockade den Staat lähmt, zwingt alle Beteiligten zur Kompromissbereitschaft. Die kommende Zeit wird zeigen, ob die Idee eines überparteilichen Amtsinhabers realisiert werden kann oder die Politik weiter in der Defensive verbleibt.