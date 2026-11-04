Sachsen-Anhalt: Eva von Angern prüft Kandidatur gegen Siegmund

Fraktionschefin Eva von Angern überlegt, im Landtag von Sachsen-Anhalt gegen AfD-Sieger Ulrich Siegmund um das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren. Details zur Strategie.

Im Bundesland Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein unerwartetes Szenario für die kommende Wahl zum Ministerpräsident en ab. Während der AfD-Kandidat und Wahlsieger Ulrich Siegmund das Amt anstrebt, erwägt die Linke mit Eva von Angern eine potenzielle Gegenkandidatin. Die Fraktionschefin der Linken hat angekündigt, die Möglichkeit einer eigenen Kandidatur im ersten Wahlgang zu prüfen, um dem AfD-Gewinner Konkurrenz zu machen.

Kandidaturstrategie der Linken Partei

Eva von Angern bestätigt gegenüber der Magdeburger Volksstimme, dass ihre Fraktion derzeit intensiv darüber berät, eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen. Eine definitive Entscheidung soll bereits in der kommenden Fraktionssitzung am Dienstag getroffen werden. Diese strategische Überlegung könnte die politische Dynamik im Landesparlament erheblich verändern, da bisher angenommen wurde, dass die Opposition gegen Siegmund weniger koordiniert vorgehen würde.

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Parlamentarische Mehrheitsverhältnisse im Landtag

Um die erforderliche Mehrheit für eine Wahl von Eva von Angern zu erzielen, bräuchte ihre Fraktion Unterstützung von anderen politischen Gruppierungen. Die Linksfraktion verfügt über insgesamt acht Sitze im Landtag. Um Ministerpräsidentin zu werden, müsste sie geschlossen von der Linken, der CDU, der SPD, den Grünen und dem BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) unterstützt werden. Eine solche einvernehmliche Koalition aller Oppositions- und Regierungsparteien gegen den AfD-Sieger gilt als äußerst unwahrscheinlich, da die politischen Lager weit auseinanderklaffen.

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Positionen der Oppositionsfraktionen CDU und BSW

Der bisherige Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze schließt eine Gegenkandidatur zwar eindeutig aus, doch die Haltung der restlichen Parlamentsmitglieder ist unterschiedlich. Die CDU-Fraktion hat in einer internen Abstimmung mehrheitlich beschlossen, den Saal während der Wahl zu verlassen, anstatt für einen Gegenkandidaten zu stimmen. Das BSW, das über fünf Sitze verfügt, beabsichtigt ebenfalls, sich bei der Stimme der Enthaltung zu enthalten, was die Chancen einer Wahl von Angern im ersten Durchgang weiter verringert.

Ablauf und Termine der Ministerpräsidentenwahl

Die konkrete Abstimmung im neuen Landtag ist voraussichtlich für den Zeitraum vom 15. bis 17. Dezember angesetzt. Es ist möglich, dass die Wahl als Duell zwischen den beiden Hauptkandidaten verläuft, sollte keine breite Mehrheitskoalition für eine dritte Person zustande kommen. Die Linksfraktion, die seit 2002 im Landesparlament vertreten ist, nutzt diese Phase der Beratung, um die strategischen Optionen bis zum letzten Moment offenzuhalten, obwohl die Hürden für eine erfolgreiche Wahl hoch erscheinen.