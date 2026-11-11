In Sachsen-Anhalt wird gegen sieben Betreuer eines Jugendfeuerwehr-Zeltlagers Erfolge hinterfragt, weil sie Kinder angeblich mit rechter Musik geweckt und gefesselt haben.

In Sachsen-Anhalt sitzen sieben Betreuer eines Zeltlagers für Jugendfeuerwehrkinder in der Pflicht, nachdem ihnen vorgeworfen wird, die Jugendlichen im Sommerlager in Eisleben mit rechter Musik geweckt und ein Kind gegen seinen Willen an einen Stuhl gefesselt zu haben. Der Vorfall kam als Berichte einer namentlich nicht genannten Quelle und einer Psychologin ans Licht, die davon berichteten, dass der Hitlergruß im Rahmen der Erzeugung einer "artigen" Atmosphäre gezeigt worden sei.

Details zum Vorfall und den Angriffen

Die Kontroverse begann, als Betroffene, begleitet von einer Psychologin, die Vorwürfe in einem Schreiben an die Verantwortlichen erhoben. Dabei sagten sie, dass die Zeugsgruppe durch die Betreuer in einer Atmosphäre rechter Musik geweckt worden sei. Ein weiteres, besonders alarmierendes Detail ist, dass ein Kind gegen seinen Willen an einen Stuhl gefesselt worden sei. Mehrere Kinder der "Villa Konfetti", eine Einrichtung, die Jugendliche aus schwierigen Umfeld ein sicheres Zweit-Zuhause bieten soll, hätten ebenfalls vom Campteilgenommen.

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Die Gemeindejugendfeuerwehrwart von Biederitz, Robert Stegelitz, sagte in einem Interview mit der Volksstimme, die Vorfälle seien sehr ernst und würden intern lückenlos untersuchert werden. Kay Gericke, der Bürgermeister von Biederitz, zustimmte, dass die Vorfälle intern aufarbeitet würden und es keine Zweifel an seiner Integrität gebe. Laut Josef Hey, (Feb.) …

Reaktionskette von Politik und Feuerwehr

Der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse, war bis zur Meldung durch die Volksstimme nicht über die Vorwürfe informiert. Er betonte, dass Fireflaue und Gemeinden die Chance gegeben werden müsse, ein gründliches Forschungsverfahren zu starten. Ihn zufolge sind Jugendfeuerwehrlager ein erfolgreiches Format, das immer auch Raufereien und Heimweh birgt, aber die aktuelle Vorwürfe sei er nicht gewohnt gewesen.

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Die Polizei hat die Fälle an den Verdacht der Freiheitsberaubung, Nötigung und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gemeldet. Ein Strafanzeigen liegen dem Ministerium vor und es ist noch unklar, welche Ergebnisse bis zum Zeitpunkt des Postings zu erwarten sind. Die Betreuer genügen zudem der Unschuldsvermutung gemäß den Vorgaben des laufenden Ermittlungsverfahrens.

Auswirkungen und weitere Schritte

Der Vorfall hat innerhalb der Region einen politischen Brokk, weil die Linken bereits für die nächste Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport eine Selbstbefassung zu den Vorwürfen beantragt haben. Es besteht die Stimmen nach einer strrotifizierung des Internes, weil das Land sich nicht ausschließlich auf die interne Aufarbeitung verlassen könne. Die betroffenen Betreuer und das Ortsgericht werden im nächsten Zeitpunkt einen Weg finden müssen.