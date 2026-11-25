Im Dezember will sich Ulrich Siegmund von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Linke möchte das mit einem überparteilichen Gegenkandidaten verhindern. Doch die Suche nach 'der Eier legenden Wollmilchsau' stockt, wie Eva von Angern einräumt.

Sollte kein Gegenkandidat gefunden werden, hält Eva von Angern an ihrer eigenen Kandidatur gegen Siegmund fest. Im Dezember will sich Ulrich Siegmund von der AfD zum Ministerpräsident en wählen lassen.

Die Linke möchte das mit einem überparteilichen Gegenkandidaten verhindern. Doch die Suche nach "der Eier legenden Wollmilchsau" stockt, wie Eva von Angern einräumt. Aus Sicht der Vorsitzenden der Linken-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, ist die Suche nach einem überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten bisher erfolglos.

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"Es gab Versuche, eine gemeinsame Person zu finden, aber bisher gibt es diese Person nicht", sagte von Angern der Zeitung "Rheinische Post". Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember im Magdeburger Landtag der Wahl zum Ministerpräsidenten zu stellen. Die AfD hat aber keine absolute Mehrheit im Parlament. SPD, Grüne und Linke hatten Gespräche zu einem überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten begonnen und wollten auch die CDU einbeziehen.

Ziel ist, dass ein gemeinsamer Kandidat gegen Siegmund antritt. Um Erfolg zu haben, wäre auch Unterstützung aus dem BSW nötig.

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"Es wurde zu lange nach der symbolischen Eier legenden Wollmilchsau gesucht, also ein unrealistisches Ideal von einer Person", räumte von Angern ein. "Vielleicht wird sie noch gefunden. Bis zum 8. Dezember sollten wir jedenfalls alles daransetzen, zu verhindern, dass ein Mitglied einer rechtsextremen Partei Ministerpräsident wird.

"Von Angern hatte selbst angekündigt, bei der Wahl gegen Siegmund antreten zu wollen. Die 49-Jährige wolle auf ihre Kandidatur verzichten, wenn eine gemeinsame Person gefunden werde.

"Mit zwei Kandidaten, die das progressive Lager spalten, ergibt diese Kandidatur keinen Sinn. " BSW-Chefin Amira Mohamed Ali lehnt die Tolerierung einer möglichen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt ab. "Wir lassen uns von der AfD nicht zu Tode umarmen", sagte sie der "Rheinischen Post". "Es wird natürlich keine inhaltliche Annäherung und keine Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung geben, das haben wir immer gesagt und das wird der Bundesparteitag am Wochenende noch einmal bestätigen. "