Nach den Verlusten bei der Landtagswahl will die Linke in Sachsen-Anhalt mehr Menschen erreichen. Wie will sich die Partei neu aufstellen, wie blickt sie auf das BSW und die Ministerpräsidentenwahl?

Nach den Verlusten bei der Landtagswahl will die Linke in Sachsen-Anhalt mehr Menschen erreichen. Wie will sich die Partei neu aufstellen, wie blickt sie auf das BSW und die Ministerpräsidentenwahl?

Magdeburg - Nach ihrem historisch niedrigen Wahlergebnis bei der Landtagswahl will sich die Linke in Sachsen-Anhalt politisch und strukturell neu aufstellen. Zugleich scheut sie vor möglichen Neuwahlen nicht zurück.

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"8,6 Prozent, das ist das schlechteste Landtagswahlergebnis in der Geschichte unserer Partei in Sachsen-Anhalt", sagte Co-Landeschef Hendrik Lange bei einem Parteitag in Magdeburg. "Wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum es uns trotz einer wachsenden Partei und trotz eines so großen Engagements nicht gelungen ist, mehr Menschen von uns zu überzeugen. " Die Partei will nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land mehr Menschen erreichen.