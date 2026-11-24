Kommunen in Sachsen-Anhalt verbessern ihre Internetseiten mit Vorlesefunktionen, einfacher Sprache und anpassbaren Darstellungen. Es gelten Regeln - und es bleibt noch einiges zu tun.

Kommunen in Sachsen-Anhalt verbessern ihre Internetseiten mit Vorlesefunktionen, einfacher Sprache und anpassbaren Darstellungen. Es gelten Regeln - und es bleibt noch einiges zu tun. Magdeburg/Halle - Einfache Sprache, Vorlesefunktion, Visualisierungshilfen und Gebärdensprache: Sachsen-Anhalt s Kommunen arbeiten kontinuierlich daran, digitale Angebote für alle Menschen nutzbar zu machen - unabhängig von körperlichen, geistigen oder technischen Einschränkungen.

Digitale Barrierefreiheit sehen Städte im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten als wichtige Aufgabe an, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Dazu sind sie auch gesetzlich verpflichtet. Die Kommunen greifen bei der Umsetzung demnach auf spezielle Tools wie "Eye-Able" und spezielle technische Dienstleister zurück. Auch die Landesfachstelle für Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt helfe, hieß es.

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Die Stadt Magdeburg hat ihren Internetauftritt eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren sukzessive an die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen angepasst, etwa durch die Erhöhung von Kontrastwerten im Design, eine verbesserte Navigationsstruktur, bessere Darstellungen von Bildern und Grafiken und die automatische Übersetzung in einfacher Sprache.

"Als Stadtverwaltung tragen wir Verantwortung dafür, dass möglichst alle Menschen in Magdeburg Zugang zu digitalen Angeboten haben und diese selbstbestimmt nutzen können", sagte Sprecher Michael Reif. Seit April 2023 begleiten zudem Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Gebärdensprache die Sitzungen des Magdeburger Stadtrats. Technische Anpassungen im Redaktionssystem gebe es regelmäßig, ebenso Schulungen zum Thema Barrierefreiheit für Redakteurinnen und Redakteure.

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"Unser nächstes großes Ziel ist die barrierefreie Darstellung von PDF-Dokumenten", sagte Reif. Dazu seien jedoch große finanzielle und personelle Ressourcen nötig, hieß es. Auch die Stadt Halle konzentriert sich den Angaben nach aktuell auf die Umsetzung barrierefreier PDF-Dokumente. Seit mehr als zehn Jahren treibe die Stadt die Barrierefreiheit auf der eigenen Homepage voran.

Investiert worden sind demnach bislang rund 170.000 Euro Eigen- und Fördermittel.

"Genutzt werden momentan die Tools "ReadSpeaker" als Vorlese- und Übersetzungstool und "Siteimprove" zur Prüfung der Barrierefreiheit und Qualitätssicherung", sagte Stadtsprecher Drago Bock. "Ein Tool für das automatische Übersetzen in einfacher Sprache ist in Planung. "Quedlinburg ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern seit August, sich die Inhalte der städtischen Internetseiten in einfache Sprache übersetzen und individuell anpassen zu lassen. Auch hier komme "Eye-Able" zum Einsatz.

Einfache Sprache helfe Menschen mit Lese- oder Verständnisschwierigkeiten, komplexe Inhalte leichter zu erfassen. Es gelten die Prinzipien der Verständlichkeit: kurze Sätze, bekannte Wörter und eine klare Struktur. Sehbehinderte Menschen können laut Stadt Schriftgröße, Kontrast und Zeilenabstand anpassen und außerdem ganz individuelle Einstellungen für verschiedene Sehschwächen vornehmen. Es geht darum, niedrigschwellige Zugänge zu Informationen zu ermöglichen, wie es hieß.

Beim Neustart der Internetseite der Hansestadt Stendal am 1. Juli 2025 war digitale Barrierefreiheit ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt. So können Inhalte der Website mit der Tastatur bedient und Texte vorgelesen werden. Weiterhin sind Seitentitel, Überschriften und Linktexte grundsätzlich aussagekräftig gestaltet, wie es hieß.

Es gebe jedoch weiter Handlungsbedarf.

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"Es fehlen noch bei einigen Bildern Alternativtexte, für Videoinhalte stehen bislang nicht durchgängig Untertitel zur Verfügung und die barrierefreie Aufbereitung von PDF-Dokumenten und digitalen Anträgen steht noch aus", sagte Sprecher Florian Nürnberger. Auch Leichte Sprache sei ein Angebot, das Stendal den Nutzerinnen und Nutzern so schnell wie möglich machen möchte. Die Stadt Dessau-Roßlau plant eine neue Homepage und will den Angaben nach Aspekte der digitalen Barrierefreiheit besonders berücksichtigen.

Sprecher Ralf Schüler benennt die Schwerpunkte: "Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Mehrsprachigkeit, Verständlichkeit und technische Robustheit.

" Barrierefreiheit werde nicht als nachträgliche Ergänzung, sondern als grundlegendes Qualitätsmerkmal und fester Bestandteil von Konzeption, Gestaltung und technischer Umsetzung angesehen. Mittel dafür seien im Haushalt eingeplant - sobald die Rahmenbedingungen es zulassen, gehe es los. Bei der Landesfachstelle für Barrierefreiheit Sachsen-Anhalt prüfte eine Überwachungsstelle, ob die Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen im Land die geltenden Gesetze zur digitalen Barrierefreiheit einhalten. Das geschieht jährlich anhand von Stichproben, wie es hieß.

Die Webseiten der Landeshauptstadt Magdeburg wurden 2022 und 2023 geprüft. Im Jahr 2023 waren 36,4 Prozent der geprüften Kriterien erfüllt, womit die Stadt nach eigenen Angaben über dem damaligen Bundesdurchschnitt von 30 Prozent lag. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Überwachungsstelle ist eine EU-Vorgabe. Sie stammt aus der "Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen".

Diese Richtlinie musste in Sachsen-Anhalt in Landesrecht umgesetzt werden. Das "Gesetz zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt" trat nach Angaben der Landesfachstelle am 6. Mai 2019 in Kraft.