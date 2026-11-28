In Sachsen gibt es nach Angaben des Apothekerverbandes genug Grippeimpfstoff. Die Grippesaison verläuft bislang moderat. Wie viele Infektionen zuletzt gemeldet wurden.

In Sachsen gibt es nach Angaben des Apothekerverbandes genug Grippeimpfstoff. Die Grippesaison verläuft bislang moderat. Wie viele Infektionen zuletzt gemeldet wurden. Leipzig - In Sachsen gibt es nach Angaben des Apothekerverbandes ausreichend Impfstoff gegen Grippe.

Alle Apotheken seien mit ihren Bestellungen versorgt worden, wie eine Sprecherin des Verbandes auf Anfrage sagte. Es gebe keine Engpässe oder Lieferschwierigkeiten. In Sachsen verläuft die Grippesaison derzeit moderat. In der Vorwoche wurden 168 Influenza- und 214 Corona-Fälle gemeldet, außerdem 11 RSV-Infektionen, hieß es im aktuellen Bericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen .

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Die meisten Erkrankungsfälle wurden demnach in den Altersgruppen der älteren Erwachsenen und Senioren registriert. Die meisten Influenzafälle gab es demnach im Landkreis Leipzig und der Stadt Leipzig .