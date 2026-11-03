Sachsen-Monitor 2026: Wirtschaftssorgen verdrängen Migration als Top-Thema

Der neue Sachsen-Monitor 2026 zeigt einen dramatischen Stimmungsumschwung. Die wirtschaftliche Lage ist zum Hauptanliegen geworden, während Migration an Bedeutung verliert.

Die Prioritäten im Freistaat Sachsen haben sich grundlegend gewandelt. Laut dem neuen Sachsen-Monitor 2026 hat die schwächelnde Wirtschaft das jahrelang dominante Thema Migration als größte gesellschaftliche Sorge abgelöst. Diese signifikante Verschiebung in der öffentlichen Meinung geht aus den aktuellen Erhebungen des Umfrageinstituts Ipsos hervor, die im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung durchgeführt wurden.

Ergebnisse des Sachsen-Monitors 2026

Die Zahlen belegen einen deutlichen Wandel im Vergleich zur letzten entsprechenden Befragung aus dem Jahr 2023. Fast zwei Drittel der Befragten, konkret 62 Prozent, stufen die aktuelle wirtschaftliche Lage des Freistaats als schlecht ein. Nur noch 35 Prozent äußern eine positive Einschätzung. Vor drei Jahren war diese Bewertung noch völlig anders verteilt, als 53 Prozent die Lage als gut und lediglich 45 Prozent als schlecht beurteilten.

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Vertrauen in Demokratie und Politik

Interessanterweise gewinnt die Demokratie als Regierungsform selbst an Rückhalt. 87 Prozent der Sachsen halten sie für eine gute Form, was einem Anstieg von 83 Prozent im Jahr 2023 entspricht. Dennoch fremdeln viele mit der politischen Realität. 51 Prozent sind unzufrieden damit, wie die Demokratie im Land funktioniert. Parteien, die Bundesregierung und europäische Institutionen schneiden beim Vertrauen besonders schwach ab, was auf Skepsis gegenüber den Machthabern hindeutet.

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Zukunftsaussichten und persönliche Zuversicht

Auch beim Blick nach vorn schwindet die allgemeine Zuversicht. Nur noch 48 Prozent sehen Sachsens Zukunft optimistisch, während ebenso viele pessimistisch urteilen. Im Jahr 2023 gehörten noch 55 Prozent zum Lager der Optimisten. Es gibt jedoch ein Paradoxon: Für sich selbst blicken die Sachsen längst nicht so schwarz. 61 Prozent schauen optimistisch auf ihre persönliche Zukunft, was privat herrschende Zuversicht bei gleichzeitiger Krisenstimmung beim Blick aufs Land zeigt.

Sicherheit vor der eigenen Haustür

Während außenwirtschaftliche Krisen, Kriege und politische Konflikte belasten, scheint die Welt vor der eigenen Haustür erstaunlich heil zu sein. 90 Prozent fühlen sich an ihrem Wohnort wohl, 88 Prozent finden ihn lebenswert und 86 Prozent fühlen sich dort sicher. Dies könnte auf einen Rückzug ins persönliche Umfeld hindeuten, wo die große Welt Sorgen macht, aber die kleine eigene Welt Halt gibt.