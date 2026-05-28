Sachsen: Steuergelder in Höhe von 1,8 Milliarden Euro nicht bezahlt

Die Linke geht von einem großen Dunkelfeld aus und fordert, mehr Steuerfahnder in die Spur zu schicken. Die Summe der nicht gezahlten Steuergelder in Sachsen ist seit 2010 die dritthöchste.

Die Summe der nicht gezahlten Steuergelder in Sachsen ist seit 2010 die dritthöchste. Die Linke geht von einem großen Dunkelfeld aus und fordert, mehr Steuerfahnder in die Spur zu schicken.

In den letzten 16 Jahren war die Summe der nicht gezahlten Steuergelder nur zweimal höher. Die Linke hat eine Anfrage an das Finanzministerium gestellt, um mehr Informationen über die Steuerstrafverfahren zu erhalten. Demnach wurden in den letzten Jahren 1.319 Verfahren erledigt, davon 250 in Strafbefehlen oder Strafurteilen. 629 Verfahren wurden unter Auflagen eingestellt, wie etwa der Begleichung der Steuerschulden. Die Gesamtsumme der nicht gezahlten Steuergelder in Sachsen beträgt 2025 rechtskräftig gewordenen Urteile und Strafbefehle in hiesigen Steuerstrafverfahren.

Die Zahl der Anzeigen wegen Steuerhinterziehung ist laut Ministerium deutlich angestiegen: 2025 gingen 9.640 Anzeigen ein, in etwa zu gleichen Teilen bei den drei regionalen Finanzämtern Dresden, Leipzig und Chemnitz. Das waren rund 1.000 mehr als 2024. Die Zahl nähert sich den Jahren 2010 bis 2014 mit fünfstelligen Zahlen an





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sachsen Steuergelder Dunkelfeld Steuerfahnder Steuerstrafverfahren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Die Sender haben die Rechte – TikTok hat die MachtWährend Fernsehsender Milliarden investieren, bestimmen Creator, Algorithmen und Kurzvideos darüber, wie junge Menschen das Turnier erleben.

Read more »

DFB-Hammer um die 9: Neuer bekommt die 1 – die komplette Liste der WM-NummernDer DFB hat die Rückennummern für die WM bekannt gegeben. Manuel Neuer trägt die 1, doch die Nummer 9 geht an Jamie Leweling – eine echte Überraschung. Hier ist die komplette Liste der 26 Spieler.

Read more »

Job für die Liebe geopfert: Das ist die Frau, die Nagelsmann den Rücken stärktLena Wurzenberger gab ihren Job als Sportreporterin für Julian Nagelsmann auf. Erfahren Sie, wie die Frau des Bundestrainers zur wichtigsten Vertrauten wurde und alles über ihre geheime Hochzeit.

Read more »

Job für die Liebe geopfert: Das ist die Frau, die Nagelsmann den Rücken stärktLena Wurzenberger gab ihren Job als Sportreporterin für Julian Nagelsmann auf. Erfahren Sie, wie die Frau des Bundestrainers zur wichtigsten Vertrauten wurde und alles über ihre geheime Hochzeit.

Read more »