Sachsenlotto-Jackpot: Leipziger gewinnt über 10,9 Millionen Euro

Ein Leipziger Mann knackte den Sachsenlotto-Jackpot mit 10.935.816,40 Euro. Er spielte online am vergangenen Sonntag. Ein zweiter Gewinner erhält 3,4 Millionen Euro.

Ein Leipzig er Mann hat bei der Mittwochziehung des Sachsenlotto s den Hauptgewinn landesweit als Einziger geknackt. Er sicherte sich exakt sechs Richtige zuzüglich der Superzahl und darf sich nun über einen Gewinn von 10.935.816,40 Euro freuen. Dieser Betrag entspricht fast elf Millionen Euro, die direkt auf sein hinterlegtes Bankkonto überwiesen wurden, wie die sächsische Lottogesellschaft bestätigte.

Details zum Online-Gewinner aus Leipzig

Der Hauptgewinner ist nach Angaben von Kerstin Waschke, Sprecherin der sächsischen Lottogesellschaft, als Mann identifiziert. Er hatte am vergangenen Sonntag gegen 10 Uhr online gespielt. Für seinen Tippschein mit vier ausgefüllten Lottofeldern leistete er einen Spieleinsatz von 25,20 Euro. Den entscheidenden richtigen Tipp steuerte er dabei im dritten Spielfeld bei.

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Neben dem Hauptgewinn erzielte der Leipziger noch einen zusätzlichen Gewinn. In einem anderen Tippfeld landete er zwei Richtige mit Superzahl und damit 6 Euro. Dieser zusätzliche Betrag summiert sich zu dem bereits gewaltigen Haupttreffer hinzu. Mit diesem Treffer steigt die Zahl der Sachsenlotto-Millionäre in Sachsen auf 185.

Zweiter Gewinner in der Region Hannover

Neben dem Leipziger Multi-Millionär gibt es einen weiteren großen Gewinner in Deutschland. Ein Teilnehmer aus der Region Hannover erhält für sechs Richtige ohne Superzahl in der Gewinnklasse 2 insgesamt 3.419.138,90 Euro. Dieser Betrag beläuft sich auf rund 3,4 Millionen Euro und macht ihn zum zweiten Neu-Millionären dieser Ziehung.

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Laut Hannah Strobel, der Pressesprecherin der niedersächsischen Lottogesellschaft, hatte dieser Gewinner seinen Lottoschein mit drei getippten Feldern in einer Lotto-Annahmestelle in der Region Hannover abgegeben. Der Spieleinsatz betrug hierbei nur 7,95 Euro. Er hatte zudem Spiel 77 und die Super 6 angekreuzt. Bisher hat sich der Glückspilz noch nicht gemeldet.

Gewinnabholung und Gültigkeit des Scheins

Da der Gewinner in der Region Hannover noch nicht erschienen ist, muss er seinen Gewinn nun bei einer Annahmestelle oder in der Lotto-Zentrale in Hannover geltend machen. Dies erfolgt unter Vorlage seiner Spielquittung. Der aktuelle Treffer mit 11 Millionen Euro ist der dritthöchste Millionengewinn, der je bei Sachsenlotto erzielt wurde.

Historischer Vergleich und zukünftige Chancen

Der Leipziger Gewinn reiht sich direkt nach den großen Treffern von 15,5 Millionen Euro im Dezember 2018 im Erzgebirgskreis und von 15,1 Millionen Euro im Dezember 2020 in Dresden ein. theoretisch hat der Leipziger Lotto-Millionär sogar noch die Chance, bei den nächsten Ziehungen abzukassieren, da sein Tippschein für vier Wochen gültig ist.