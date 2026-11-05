Sachsenlotto: Leipziger knackt Jackpot mit 10,9 Millionen Euro

Ein Spieler aus Leipzig hat beim Sachsenlotto den Hauptgewinn in Höhe von 10,93 Millionen Euro gehoben. Details zum Online-Tipp und den weiteren Gewinnern.

Ein Bewohner der sächsischen Landeshauptstadt Leipzig hat am Mittwochabend bei der Ziehung des Sachsenlotto s den Hauptgewinn gehoben. Der unbekannte Gewinnertyp hat als einziger in der gesamten Bundesrepublik sechs Richtige zuzüglich der Superzahl getippt. Dies beschert ihm einen Geldgewinn in Höhe von exakt 10.935.816,40 Euro. Damit ist er nun im Besitz eines neuen Multi-Millionärsstatus und hat einen der größten Gewinnrekorde der jüngeren Geschichte der Lotterie erreicht.

Detaillierte Analyse des gewinnbringenden Lottoscheins

Der erfolgreiche Tipp stammt aus einer Online-Session, die am vergangenen Sonntag gegen 10 Uhr Uhrzeit durchgeführt wurde. Laut der offiziellen Aussage von Kerstin Waschke, der Sprecherin der sächsischen Lottogesellschaft, handelt es sich bei dem Gewinner um einen Mann. Der Spieleinsatz für diesen besonderen Tippzettel belief sich auf einen Betrag von 25,20 Euro. Der Gewinnerteilchen umfasste vier ausgefüllte Lottofelder, wobei der entscheidende Satz mit den sechs richtigen Zahlen und der Superzahl im dritten Spielfeld platziert war.

Also read Fastned sammelt weitere 27 Millionen Euro von Privatanlegern ein

Neben dem Hauptgewinn von knapp elf Millionen Euro hat der Leipziger Spieler noch zusätzliche Belohnungen erhalten. In einem weiteren Tippfeld erzielte er mit zwei Richtigen und der Superzahl einen separaten Gewinn in Höhe von sechs Euro. Die Lottogesellschaft bestätigt, dass der Name des Gewinners bereits identifiziert wurde, da das Spiel online abgewickelt wurde. Der Gewinnbetrag wird direkt auf das bei der Registrierung hinterlegte Bankkonto des Spielers überwiesen, was den Prozess beschleunigt und vereinfacht.

Weitere Millionengewinne und regionale Rekorde

Ein weiterer Teilnehmer an der Mittwochziehung hat ebenfalls eine beträchtliche Summe abgeräumt. Dies geschah jedoch mit einem Tippzettel, der sechs Richtige ohne Superzahl enthielt. Dieser Gewinner aus der Region Hannover erhält für seine Leistung in der Gewinnklasse 2 einen Betrag von 3.419.138,90 Euro. Der Spieleinsatz für diesen Schein, der drei Felder umfasste, betrug lediglich 7,95 Euro. Der Gewinnertyp hatte zudem die Zusatsspiele Spiel 77 und die Super 6 angekreuzt, was seine Chancen auf zusätzliche Gewinne erhöhte.

Advertisement

Dieser zweite hohe Gewinn rangiert an dritter Stelle der höchsten Millionengewinne, die je beim Sachsenlotto erzielt wurden. Nur zwei Gewinnsummen waren in der Vergangenheit höher. Im Dezember 2018 wurden im Erzgebirgskreis 15,5 Millionen Euro gewonnen. Im Dezember 2020 folgte ein Gewinner aus Dresden mit 15,1 Millionen Euro. Mit dem aktuellen Treffer steigt die Gesamtzahl der Sachsenlotto-Millionäre nun auf 185 Personen an.

Behördenangaben und Auszahlungsdetails

Hannah Strobel, die Pressesprecherin der niedersächsischen Lottogesellschaft, bestätigte die Details zum zweiten Millionengewinn. Sie wies darauf hin, dass der Hannoveraner Spieler seinen Tippzettel in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben hatte. Bislang hat sich der Glückspilz jedoch noch nicht bei den Behörden oder der Lottogesellschaft gemeldet. Daher muss er den Gewinnanspruch noch formell geltend machen, um die Auszahlung zu erhalten.

Für die Inanspruchnahme des Gewinns sind verschiedene Schritte erforderlich. Der Gewinner muss entweder eine offizielle Lotto-Annahmestelle oder die Lotto-Zentrale in Hannover aufsuchen. Dort ist die Vorlage der originalen Spielquittung zwingend erforderlich, um die Identität und den Gewinnanspruch zu verifizieren. Solange der Schein in gutem Zustand ist und alle notwendigen Angaben enthält, kann der Gewinnanspruch geltend gemacht werden.

Gültigkeitsdauer und zukünftige Gewinnchancen

Ein besonderer Vorteil für den Leipziger Jackpot-Gewinner ist die Gültigkeitsdauer seines Tippscheins. Der Schein ist theoretisch noch für vier Wochen nach der Ziehung gültig. Dies bedeutet, dass der Spieler theoretisch die Chance hat, bei den nächsten Ziehungen erneut zu gewinnen oder zusätzliche Zusatzzahlen zu aktivieren, falls dies im Spielmodus enthalten ist. Die Lottogesellschaft betont, dass solche Gewinne oft langfristige Pläne und Wünsche ermöglichen.

Advertisement

Die sächsische Lottogesellschaft freut sich über das positive Echo und die hohe Beteiligung an der Lotterie. Kerstin Waschke erklärte, dass der Gewinn eindeutig zugeordnet werden kann. Die direkte Überweisung auf das Bankkonto sorgt dafür, dass der Gewinner sein neues Geld schnell zur Verfügung hat. Dies unterscheidet sich von offline gekauften Scheinen, bei denen oft persönliche Abholungen oder komplexere Meldungen erforderlich sind. Die Transparenz und Schnelligkeit digitaler Gewinne wird von vielen Spielern geschätzt.

Experten weisen darauf hin, dass solche hohen Gewinne die Attraktivität der Lotterie weiter steigern können. Die Tatsache, dass ein Online-Spieler den Hauptgewinn erhielt, unterstreicht auch die Sicherheit und Verbreitung digitaler Glücksspielplattformen. Spieler werden ermutigt, verantwortungsvoll zu spielen und die Regeln der Spiele genau zu beachten. Die Zahlen zeigen, dass die Chancen zwar gering sind, aber die Auszahlungen erheblich sein können.

Die Medien berichten intensiv über diese beiden großen Gewinne. BILD hat die offiziellen Statements der Sprecherinnen der Lottogesellschaften in Sachsen und Niedersachsen ausgewertet. Diese Informationen geben Aufschluss über die genauen Abläufe und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Gewinnauszahlungen. Für die betroffenen Spieler ist dies der Beginn einer neuen Lebensphase, die von finanzieller Sicherheit und neuen Möglichkeiten geprägt sein wird.