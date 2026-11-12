Sachsenpokal Achtelfinale: Chemnitzer FC und FSV Zwickau vor Hürden

Das Sachsenpokal-Achtelfinale bringt große Klubs wie den Chemnitzer FC und FSV Zwickau in Bedrängnis. Erfahren Sie hier alle Termine, Gegner und die aktuellen Verletztenlisten im Überblick.

Im Achtelfinale des Sachsenpokal s scheitert der amtierende Titelverteidiger bereits in der ersten Runde. Während die großen Klubs traditionell favorisiert werden, stehen insbesondere der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau unter starkem Druck. Die Auslosung hat drei signifikante Hürden für die etablierten Vereine aufgeworfen, die am Wochenende in die nächste Runde einziehen wollen.

Kontrastprogramm für Chemnitzer FC

Der Chemnitzer FC steht am Sonntag im Achtelfinale gegen den FC Eilenburg. Dieses Duell ist besonders relevant, da der Regionalliga-Absteiger in der vorherigen Runde sensationell den Titelverteidiger eliminierte. Der CFC ist mit zwölf gewonnenen Titeln der Rekordsieger des Wettbewerbs und darf daher keine Fehler machen. Der Anstoß gegen den FC Eilenburg ist um 13 Uhr angesetzt.

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Die aktuelle Formkurve des CFC ist durchwachsen, nachdem die Mannschaft in der Regionalliga eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Greifswald hinnehmen musste. Mittelfeldspieler Tom Baumgart sieht in der Pokalbegegnung jedoch eine positive Abwechslung zum stressigen Ligabetrieb. Er betonte, dass der Pokal eine enorme Bedeutung für den Verein hat und man dieses K.o.-Spiel unbedingt gewinnen müsse, um nicht wie beim letzten Ligaauftritt zu scheitern.

FSV Zwickau ohne Kapitän Startsev

Auch der FSV Zwickau hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen und muss am Samstag zu Stahl Riesa reisen. Der Anpfiff für dieses Traditionsduell ist ebenfalls um 13 Uhr geplant. Der FSV-Verein befindet sich in einer Talfahrt, nachdem Trainer Rico Schmitt entlassen wurde. Das Team kassierte in der Regionalliga bereits drei Niederlagen in Folge und muss nun gegen den Drittplatzierten der Landesliga antreten.

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Eine weitere Schwächung erfährt Zwickau durch den Ausfall von Kapitän Andrej Startsev. Der Abwehrspieler hat sich ein Syndesmoseband am linken Sprunggelenk gerissen und wird mehrere Monate ausfallen. Trotz dieser personellen Engpässe ist das Selbstvertrauen bei Stahl Riesa hoch. Der Klub kassierte in der Liga bisher erst fünf Gegentore und strebt einen Aufstieg in die Sachsenliga an.

Stahl Riesa kann auf eine prominent besetzte Truppe zählen, darunter Abwehrchef Fabian Raithel. Raithel, der 30 Jahre alt ist und in der vergangenen Saison noch mit dem ZFC Meuselwitz in der 4. Liga aktiv war, beschreibt die Vorfreude auf das Spiel als riesig. Er betonte, der Verein habe nichts zu verlieren und hoffe auf einen Coup. Trainer Torsten Ziegner plant, seiner besten Elf zu vertrauen, um den Aufstieg zu festigen.

Weitere Begegnungen im Pokal

Neben den beiden Hauptduellen finden am Samstag und Sonntag weitere Partien statt. Am Samstag um 13 Uhr treffen Bischofswerda und Freital aufeinander, während Freiberg mit Taucha konfrontiert wird. Ein späteres Spiel findet um 15 Uhr zwischen Radeberg und Radefeld statt. Am Sonntag um 13 Uhr stehen zudem die Begegnungen Reichenbach gegen Plauen sowie IFA Chemnitz gegen Chemie Leipzig auf dem Programm.

Die Vorrunde der vergangenen Saison bot einen Vorgeschmack auf das Niveau im Pokal, als Stahl Riesa und der FSV Zwickau bereits im Halbfinale aufeinandertrafen. Damals setzte sich Zwickau mit knappen 2:0 durch. Dieses Jahr bleibt die Dynamik offen, da der FSV unter einem neuen Trainer und ohne wichtigen Leistungsträger in die Partie geht. Die Ergebnisse am Wochenende entscheiden über den weiteren Weg im sächsischen Landespokal.