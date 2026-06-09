Sachsens Innenminister fordert Senkung des Mindestalters für Verfassungsschutz-Datenspeicherung

Sachsens Innenminister Armin Schuster alarmiert über die Verjüngung des rechtsextremistischen Personenpotenzials und fordert, das Mindestalter für die Datenspeicherung durch den Verfassungsschutz von 14 auf 12 Jahre zu senken, um frühzeitig gegen radikalisierte Kinder vorgehen zu können.

Sachsen s Innenminister Armin Schuster (63, CDU) hat alarmierende Äußerungen zur Verjüngung des rechtsextremistischen Personenpotenzials gemacht. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutz berichts 2025 berichtete er von einer Entwicklung, die bereits auf Schulhöfen und in Kinderzimmern beginne.

Besonders deutlich sei dies bei den Protesten gegen Christopher-Street-Day-Veranstaltungen im vergangenen Jahr geworden, wo viele der rechtsextremen Teilnehmer noch minderjährig waren, teils deutlich unter 14 Jahre. Schuster betonte, dass sich das rechtsextreme Potenzial auf der Straße fast durchgängig unter 18 Jahre alt bewege und bereits bei 10- und 11-Jährigen mit potenziellen Gewalttätigkeiten beginne. Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian (64) bestätigte diesen Trend und verwies auf aktionsorientierte Jugendgruppen, in denen junge Aktivisten häufig gewaltbereit seien.

Derzeit darf der Verfassungsschutz personenbezogene Daten grundsätzlich erst von Personen ab 14 Jahren speichern. Schuster sieht dadurch eine gefährliche Informationslücke, da der Staat zwar beobachten könne, dass sich Kinder radikalisieren, aber viele Informationen über sie aufgrund des Mindestalters nicht speichern dürfe. Er plädiert daher dafür, das Mindestalter für die Datenspeicherung zu senken, möglicherweise auf 12 Jahre. Diese Forderung wird voraussichtlich eine intensive Debatte auslösen, da Datenschützer seit Jahren vor einer Ausweitung geheimdienstlicher Befugnisse gegenüber Minderjährigen warnen.

Sicherheitsbehörden argumentieren hingegen, dass Extremisten heute gezielt Kinder und Jugendliche über soziale Medien wie TikTok, Telegram und Instagram anwerben. Die Frage, wie weit ein Nachrichtendienst bei Kindern gehen darf, steht im Mittelpunkt des Konflikts zwischen Sicherheitsbedürfnissen und Datenschutz. Die zunehmende Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen im rechtsextremen Spektrum stellt eine neue Herausforderung für den Verfassungsschutz dar. Während traditionell extremistische Strukturen bei Erwachsenen beobachtet wurden, zeigt sich nun, dass die Rekrutierung und Indoktrination bereits im Grundschulalter beginnt.

Die Proteste gegen Christopher-Street-Day-Veranstaltungen dienten im vergangenen Jahr als auffälliges Beispiel, bei dem eine hohe Beteiligung von Minderjährigen registriert wurde. Diese Entwicklung ist nicht auf Sachsen beschränkt, sondern spiegelt einen bundesweiten Trend wider, der durch die digitale Ansprache über soziale Netzwerke verstärkt wird. Die Täter sind oft Teil loser, aktionsorientierter Jugendgruppen, die schnell zu Gewalttaten gegen Minderheiten oder politisch Andersdenkende bereit sind.

Die Sicherheitsbehörden beobachten, dass die Altersgrenze der Beteiligten kontinuierlich sinkt, was die bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit des Verfassungsschutzes zunehmend als unzureichend erscheinen lässt. Die geplante Senkung des Mindestalters für die Datenspeicherung von 14 auf möglicherweise 12 Jahre ist ein höchst umstrittener Schritt. Einerseits argumentieren Sicherheitsexperten, dass nur so die notwendigen Informationen gesammelt werden können, um frühzeitige Radikalisierungsprozesse zu erkennen und präventiv einzugreifen.

Andererseits warnen Datenschützer und Kinderrechtler vor einem Präzedenzfall, der die Grundrechte von Kindern aushöhlen könnte. Die Gefahr einer pauschalen Überwachung von Minderjährigen aufgrund ihres sozialen Umfelds oder ihrer Online-Aktivitäten ist evident.

Zudem stellt sich die Frage, ob eine Senkung des Mindestalters tatsächlich die gewünschte Wirkung zeigt oder lediglich eine symbolische Maßnahme darstellt. Die Balance zwischen effektiver Gefahrenabwehr und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte von Kindern muss sorgfältig abgewogen werden. Der entstehende Konflikt wird in den kommenden Monaten die politische und öffentliche Debatte dominieren und möglicherweise gesetzliche Änderungen nach sich ziehen





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