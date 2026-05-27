Sachsens Ministerpräsident kritisiert Vorurteile gegenüber Fußball-Fans

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegen Vorurteile gegenüber Fußball-Fans ausgesprochen und für mehr Verständigung im Fußball eingesetzt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegen Vorurteile gegenüber Fußball -Fans ausgesprochen. Er kritisierte Pauschalisierungen und Vorurteile gegenüber Fans aus bestimmten Regionen. Kretschmer sprach sich für mehr Verständigung im Fußball aus und forderte eine Reform vom Deutschen Fußball bund (DFB), die allen Regionalliga-Meistern den direkten Aufstieg ermöglicht.

Der Ministerpräsident sieht den Fußball als Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, und betonte, dass er sich für den Aufsteiger VfL Osnabrück einsetzt. Er kritisierte auch Provokationen und Gewalt bei Fußballspielen, wie z. B. den Angriff von 70 Chaoten auf die Berliner Fans in Dresden. Kretschmer sagte, dass Fußball lebt von Emotionen und dass es nicht in Ordnung ist, wenn Fans sich gegenseitig angreifen oder provoziert werden





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